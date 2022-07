De la caniculă, la masă de aer rece. Elena Mateescu (ANM): Valori cu 10 grade mai coborâte

„Ne așteptăm, și în următoarele zile, să avem fenomene meteorologice extreme, de instabilitate atmosferică accentuată. Mâine (n.r. marți, 5 iulie), rămânem sub incidența avertizării meteorologice de cod portocaliu pentru partea de vest, nord-est a țării, acolo unde și mâine temperaturile vor caracteriza o vreme caniculară, pentru că valul de căldură a fost persistent și de durată. Vorbim de acest val de căldură, încă din data de 29 iunie, cu siguranță și mâine, în partea de vest a țării, ne vom apropia de valori care caracterizează, așa cum am spus, o vreme foarte călduroasă. Vorbim de temperaturi resimțite care au depășit 40, 41 de grade, în condițiile în care gradul de umezeală în atmosferă a fost unul semnificativ, inclusiv în partea de sud a țării. În Capitală, deși am înregistrat 36 de grade, la nivelul temperaturii resimțite am înregistrat 38-39 de grade”, a spus Elena Mateescu, luni seară, într-o intervenție la Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea.

„Dacă mâine vorbim de o vreme caniculară, în continuare în zonele de câmpie, cu cele mai ridicate valori în partea de vest, iar în restul țării, exceptând zona montană, vorbim de valori de până la 36 de grade Celsius, de miercuri vom mai consemna aceste valori de temperaturi doar în partea de sud-est a țării, pentru că o masă de aer rece va aborda zona țării noastre începând din partea de vest”, a explicat Elena Mateescu.

„Miercuri, în vestul țării nu vom mai depăși 28 de grade, valori cu 10 grade mai coborâte. Și, nu în ultimul rând, de joi masa de aer rece se va putea extinde în toată țara. Este posibil, într-adevăr, să vorbim chiar de valori care să se apropie de normele specifice.

Dar fenomenele de instabilitate, cu tot schimbul de masă de aer și diferențele de temperaturi, iată de 10 grade vor fi mai mari, cu atât intensitatea acestora va fi una semnificativă”, a spus Elena Mateescu.

Șapte proiecte majore la ANM. Elena Mateescu, despre Centrul Agrometeorologic: România deschide un drum

Elena Mateescu, director general ANM, a fost prezentă la conferința „Schimbările climatice, prioritate zero la nivel european. Ce face România?”, organizată de DC News. Elena Mateescu a prezentat obiectivele pe care ANM și le-a asumat până la data de 31 decembrie 2023.

„Pentru că rolul Administrației Naționale de Meteorologie este să monitorizeze, să elaboreze avertizări și prognoze meteorologice, avem un proiect în implementare. Contractul a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în mai 2022, cu 7 obiective foarte importante: (1) modernizarea rețelei de radare meteorologice cu 7 radare noi Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S; (2) modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor; (3) modernizarea infrastructurii de comunicații și îmbunătățirea performanțelor sistemului informatic al ANM; (4) extinderea modernității rețelei naționale de stații meteorologice automate; (5) sistem de recepție, prelucrare, vizualizare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții meteorologici și de supraveghere a atmosferei; (6) sistem de recepție, prelucrare, arhivare și diseminare a datelor de la sateliții Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 și Sentinel-5P de tip capabil să asigure înregistrări ale zonelor afectate de dezastre sau situații de criză pe teritoriul național; (7) Centrul Agrometeorologic pentru Regiunea VI-Europa din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.”, a precizat Elena Mateescu.

„În acest moment, suntem în perioada de evaluare tehnică a ofertelor depuse pentru toate cele 7 obiective, pentru că trebuie să le implementăm până la 31 decembrie 2023. Mulțumesc echipei care lucrează la implementarea acestor. Este foarte greu, desfășurăm și activitate operativă simultan cu ceea ce înseamnă nevoia de a ne moderniza și a beneficia de fondurile europene.”

„Reperul clădirii (n.r. Centrului Agrometeorologic) este acela de „clădire verde-smart green”, care va asigura schimbul de informații și realizarea de produse pentru fermierii din România și din Europa. Este foarte important acest lucru, pentru că astfel rămânem în elita meteorologiei și agrometeorologiei internaționale și România deschide un drum, realizând primul centru de acest fel, din lume.”, a mai spus directorul ANM.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News