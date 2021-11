Regina Elisabeta, marea îngrijorare. De ce ține cu dinții de tron, deși e bolnavă și bătrână. Promisiunea făcută, legătură cu ABDICAREA

Internarea Reginei Elisabeta în spital de săptămânile trecut, diagnosticul primit și faptul că și-a anulat mai multe evenimente publice importante ridică mari îngrijorări în rândul fanilor Casei Regale și ai Suveranei britanice.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în vârstă de 95 de ani, a fost internată în spital în urmă cu mai bine de o săptămână, pentru ”investigaţii preliminare”, după ce a fost sfătuită de medicii săi să se odihnească.

Din cauza internării în spital, Suverana a fost nevoită să-și anuleze o călătorie în Irlanda de Nord, iar după externare, consilierii regali au decis să îi reducă Reginei angajamentele înainte de Summitul COP 26 de la Glasgow, programat la sfârșitul lunii.

Mai mult, Regina Elisabeta a II-a nu a participat nici la Conferinţa ONU pe teme climatice COP26 din Glasgow și nici duminică, la ceremonia cu prilejul Remembrance Day (n.r. Ziua Comemorării) de la monumentul Cenotaph, din Londra, din cauza unor dureri de spate, a anunţat biroul de presă al Palatului Buckingham.

Regina Elisabeta, EPUIZATĂ și cu întindere la șold

O sursă din cadrul Palatului a precizat că întinderea musculară de care suferă regina nu are legătură cu problemele medicale neprecizate care au determinat vizita suveranei la spital şi că este vorba despre o coincidenţă incredibil de regretabilă.

"În urma unei recomandări de a se odihni, Regina îndeplineşte sarcini uşoare la Castelul Windsor. Majestatea Sa a decis cu regret să nu se deplaseze la Glasgow pentru a participa la recepţia organizată cu prilejul COP26, luni, 1 noiembrie. Majestatea Sa este dezamăgită că nu poate participa la recepţie, dar se va adresa delegaţilor reuniţi printr-un mesaj video înregistrat″, și "Ca urmare a sfatului lor recent, conform căruia Regina ar trebui să se odihnească câteva zile, medicii Majestății Sale au sfătuit-o să continue să se odihnească pentru cel puțin următoarele două săptămâni. Ea va putea continua să-și asume sarcini ușoare, bazate pe birou, inclusiv unele audiențe virtuale, dar să nu întreprindă nicio vizită oficială", au fost mesajele transmise de reprezentanții Casei Regale.

Consilierii au insistat că Regina era într-o stare bună și au subliniat că echipa ei medicală pur și simplu ia "măsuri de precauție".

Aceasta este una dintre cele mai lungi și mai semnificative absențe ca urmare a stării de sănătate în timpul domniei sale, iar acest lucru înseamnă că alți membri ai familiei regale vor trebui să își ia mai multe angajamente în numele Reginei, ori de câte ori este posibil, în special prințul de Wales.

De altfel, Regina Elisabeta a fost înlocuită la ultimele evenimente, fie de fiul său, Prințul Charles, următorul moștenitor al tronului, fie de Kate Middleton, fie de Prințul William, fiul Prințului Charles, de asemenea, moștenitor al tronului.

Regina Elisabeta este cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. Ea urmează să sărbătorească jubileul de platină, adică 70 de ani pe domnie, anul viitor.

Prințul Harry, sfătuit să-și vadă bunica "până nu e prea târziu"

Pentru că ultimele detalii despre Regină i-a speriat pe mulți, admiratorii ei l-au îndemnat pe Prințul Harry, pe rețelele de socializare, să se întoarcă în Marea Britanie, să o vadă cât mai curând pe bunica lui și să fie alături de ea.

Fanii regali susțin că dacă Prințul Harry nu revine, când o face s-ar putea să fie prea târziu și ar putea să regrete apoi.

În plus, britanicii se aşteaptă la ce este mai rău după ce Regina Elisabeta a fost internată de urgenţă în spital.

"Sper din toată inima că Harry va zbura spre Anglia să-şi vadă bunica şi pe restul familiei până nu e prea târziu. Regina ia o pauză să se odihnească, iar el va regreta dacă nu face asta", a scris un utilizator de Twitter, potrivit okmagazine.ro

Anul acesta, la un an după ce a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în SUA, Prințul Harry a călătorit de două ori în Marea Britanie, o dată la înmormântarea din luna aprilie a bunicului său, Prinţul Philip, şi a doua oară în luna iulie, când a participat alături de fratele lui, Prinţul William, la dezvelirea statuii Prinţesei Diana, de la Kensington Palace.

Meghan și Harry, gest pentru Regina Elisabeta

O sursă regală a susținut că, după internarea Reginei Elisabeta în spital, Harry și Meghan Markle au trimis un buchet de flori Majestății Sale, în timp ce Harry s-a simțit „neputincios” în Montecito, potrivit Daily Star.

O sursă apropiată familiei regale a declarat pentru Us Weekly: "Regalii au intrat într-o stare de panică când au auzit că Regina a fost internată la spital și o sună zilnic și o vizitează pe rând la Castelul Windsor".

Vorbind despre Prințul Harry, sursa a susținut că ducele de Sussex a intrat în „modul de panică” după ce a auzit de bunica lui bolnavă, relatează The Express.

"Se simțea neajutorat fiind la 5000 de mile depărtare în Montecito și s-a întâlnit (n.r. online) fără oprire cu ea", au spus aceștia.

Ce DIAGNOSTIC a primit Regina. De ce a fost internată în spital

Potrivit The Sunday Times, Regina Elisabeta suferă de epuizare, pentru că are un program încărcat din cauza angajamentelor private și pentru că stă trează până târziu pentru a se uita la televizor.

Mai mult, Regina a avut "un flux constant de prânzuri și cine cu familia și prietenii" în această lună, deoarece "nu vrea să ia masa singură", lucru care a obosit-o.

O sursă apropiată Familiei Regale a declarat că își petrece adesea serile uitându-se la televizor cu Mabel Anderson, bona care a avut grijă de copiii ei, în vârstă de 95 de ani.

"Regina o sună uneori și Mabel se duce și se uită la televizor cu ea. Sunt foarte apropiate", a declarat sursa Familiei Regale.

De asemenea, Regina Elisabeta își pierde nopțile uitându-se la serialul polițist "Line of Duty", iar în ultima vreme a urmărit cu mare atenție meciurile de tenis ale Emmei Răducanu de la US Open.

Regina Elisabeta neagă că este bătrână. A refuzat un premiu pentru vârstnici: Nu crede că îndeplineşte criteriile. Avem vârsta pe care o simţim!

"Avem vârsta pe care o simţim": Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 95 de ani, a refuzat un premiu dedicat persoanelor în vârstă de către o revistă britanică, deoarece ea crede că nu îndeplineşte criteriile, a anunţat marţi publicaţia The Oldie, relatează AFP, potrivit Agerpres.



Revista britanică, care se pretinde a fi o alternativă "lejeră" la o presă "obsedată de tinereţe şi celebritate", a dezvăluit că a propus Palatului Buckingham să-i acorde premiul său "The Oldie of the Year" suveranei, aflată pe tronul Marii Britanii de aproape şapte decenii.



Revista a publicat marţi scrisoarea de refuz trimisă pe 21 august de castelul Balmoral din Scoţia, unde regina îşi petrece sfârşitul verii, şi semnată de secretarul său adjunct privat Tom Laing-Baker.

"Majestatea Sa crede că o persoană are vârsta pe care o simte şi, prin urmare, nu crede că îndeplineşte criteriile pentru a accepta (premiul)", se arată în scrisoare.

Absența Reginei de la Remembrance Day, semne de întrebare

În cei 69 de ani de domnie, suverana a lipsit de la ceremonia memorială de la Cenotaph, în centrul Londrei, doar de şase ori, de patru ori întrucât se afla în străinătate, iar de două ori, atunci când a fost însărcinată.

Prezenţa reginei la acest eveniment anual, desfăşurat în cea mai apropiată duminică de data de 11 noiembrie, Ziua Armistiţiului, care marchează sfârşitul Primului Război Mondial, a reprezentat una dintre imaginile definitorii ale domniei ei de-a lungul deceniilor: capul plecat, ţinuta neagră şi purtând un mac roşu.

De ce se încăpățânează Regina Elisabeta să rămână pe tron

Regina Elisabeta a urcat pe tronul Marii Britanii la vârsta de 25 de ani, în februarie 1952 și de atunci și-a dedicat întreaga viață datoriei regale și țării.

Chiar dacă la un moment dat s-a zvonit că Regina Elisabeta va abdica în momentul în care va împlini 95 de ani, lucrurile nu au stat așa, experții regali au susținut că este puțin probabil ca monarhul să abdice vreodată de tron, datorită jurământului de serviciu pe tot parcursul vieții.

Cu cele două angajamentele regale pe care le are de îndeplinit, Summit-ul şi Jubileul de Platină de anul viitor, Regina este încă la fel de dedicată şi lasă de înţeles că nu va renunța niciodată la rolul ei de monarh.

În primul rând, abdicarea nu este un lucru obișnuit în Familia Regală, pentru că asta ar declanșa o criză Constituțională.

Cu toate acestea, abdicarea în Familia Regală britanică s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, după ce Regele Edward al VIII-lea, unchiul Reginei Elisabeta, a ales să abdice în anul 1936, la mai puțin de un an după ce urcase pe tron pentru că a ales iubirea.

Prințul Edward a vrut să se căsătorească atunci cu Wallis Simpson, o persoană din lumea socială americană care a divorțat de două ori, dar pentru că nu a primit aprobarea Bisericii și a publicului, deoarece mulți încă dezaprobau divorțul la acea vreme, Edward a fost pus să aleagă între tron și soție. Atunci Ducele de York, Prințul Albert, a fost împins într-un rol regal pentru care nu a fost niciodată pregătit, devenind ulterior regele George al VI-lea.

Asta a însemnat că fiica cea mare a lui George al VI-lea, Prințesa Elisabeta, va deveni moștenitoarea tronului pe neașteptate.

Astfel, din cauza imaginii negative pe care Familia Regală a avut-o la acea vreme din cauza abdicării, este posibil ca Regina Elisabeta să nu abdice niciodată.

Promisiunea făcută de Regina Elisabeta

Al doilea motiv pentru care este posibil să nu abdice niciodată este pentru că a promis asta.

În anul 1947, pe când avea 21 de ani, aflată în Africa de Sud, Regina Elisabeta a declarată că că întreaga ei viață va fi dedicată serviciului regal.

"Declar în fața voastră a tuturor că întreaga mea viață, fie că este lungă sau scurtă, va fi dedicată slujirii voastre și slujirii marii noastre familii imperiale căreia îi aparținem cu toții", a spus ea la acea vreme, potrivit Express.co.uk.

"Un motiv principal pentru care Regina nu va abdica absolut niciodată este, spre deosebire de alți monarhi europeni, ea este o Regină unsă. Și dacă sunteți o Regină unsă, nu abdicați", a declarat istoricul regal Hugo Vickers pentru The Guardian.

Singurele DOUĂ motive pentru care va abdica

După ce a împlinit 90 de ani, Regina Elisabeta i-a făcut verișoarei sale o dezvăluire care a șocat pe toată lumea și i-a detaliat singurele două circumstanțe care ar forța-o pe Majestatea Sa să abdice de la tron.

Un biograf a dezvăluit că cele două circumstanțe care ar conduce-o la decizia de abdicare.

Autorul Matthew Dennison a scris o nouă biografie despre Regină, iar în carte a declarat că regina "nu are în vedere abdicarea" decât în două situații.

"În al nouălea deceniu, Elizabeth a continuat să se dedice acelorași principii. I-a spus verișoarei sale Margaret Rhodes că doar: dacă am Alzheimer sau dacă am un accident vascular cerebral", a scris el, potrivit express.com.uk.

Însă, în anul 2003, la pensionarea sa ca arhiepiscop de Canterbury, i-a explicat lui George Carey că nu poate să abdice: "Nu voi face asta. Voi continua până la capăt".

Experții regali au declarat cu fermitate că Regina nu va abdica niciodată și au susținut asta chiar și după moartea Prințului Philip, în luna aprilie 2021.

Istoricul regal Hugo Vickers a spus și el că: "Vă pot asigura că Regina nu va abdica. Există toate indicațiile că Regina are o sănătate extrem de bună și, cu noroc, va continua să fie Regina noastră cât mai mult timp posibil".

"Nu va abdica niciodată. Regina va fi Regina până în ziua în care va muri în opinia mea. Desigur că va fi", a spus expertul regal Robert Jobson.

Prințul Charles "pătează" monarhia. Regina Elisabeta, dezamăgită, lucrul pe care i l-a interzis: NU-l poate ierta niciodată

De-a lungul timpului, Prințul Charles a ridicat mari îndoieli în ceea ce privește murdărirea imaginii Monarhiei britanice.

Potrivit unui raport, căsătoria Prințului Charles cu amanta, Camilla Parker Bowles, a determinat-o pe Regina Elisabeta să creadă că ar putea "păta" Monarhia și Coroana.

Este bine știut faptul că mariajul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana nu a fost unul bun, dar fiind faptul că inima Prințului de Wales a fost întotdeauna la actuala sa soție, Camilla.

Relația dintre Charles și Camilla nu a fost văzută niciodată cu ochi buni de către Regina Elisabeta, dat fiind faptul că era o relație adulteră care se opunea principiilor Bisericii pe care Suverana le reprezenta, iar acest aspect s-a menținut chiar și după ce ei s-au căsătorit în anul 2005.

Andrew Alderson a scris într-o notă pentru The Daily Telegraph că: "Regina s-a distanțat de nunta prințului de Wales cu Camilla Parker Bowles deoarece crede că fiul ei pune satisfacția personală înainte de datorie. Surse de la Curte spun, de asemenea, că Regina este îngrijorată în legătură cu căsătoria și că acest eveniment ar putea să păteze monarhia", citează Daily News.

Mai mult de atât, o sursă regală a spus că: "Problemele săptămânii trecute se întorc în timp. Regina crede că prințul de Wales și-a pus propriile satisfacții și interese înainte de datorie, în ce privește relația lui cu Camilla, iar ea nu poate ierta niciodată acest lucru".

Ce înseamnă că Prințul Charles va deveni cvasi-rege

După moartea prințului Philip, biograful regal Robert Jobson a oferit un interviu inedit pentru jurnalistul Omid Scobie, în podcastul de la ABC, "The Heir Pod" și a făcut dezvăluiri neașteptate despre viitorul Coroanei, odată cu moartea Prințului Philip și despre planurile Reginei Elisabeta.

Acesta a estimat că prinţul Charles va deveni cu "cvasi-rege" şi "patriarhul familiei", iar Regina nu va abdica după moartea soţului său, prinţul Philip.

Potrivit lui Robert Jobson, chiar dacă Regina Elisabeta va domni în continuare, Prinţul Charles va prelua sarcina "vizitelor de stat" în numele ei și astfel, va exista "un orizont pentru schimbare, iar prinţul moştenitor va deveni cvasi-rege".

Expertul regal a explicat ce înseamnă cvasi-rege și susține că Prințul Charles va avea un rol intermediar, chiar dacă Familia Regală nu ar fi fericită cu acest termen.

"Prinţul Charles va prelua frâiele, cum de altfel a făcut-o şi în ultimii cinci ani, dar acum este cu adevărat patriarhul familiei, pentru că ducele de Edinburgh a murit. Clar este că Regina nu va mai face vizite de stat, astfel că, dacă prinţul Charles va merge undeva, de pildă în America, o va face în calitate de reprezentant al Reginei. E ca o vizită de stat, deşi tehnic nu ar fi", a explicat biograful regal.

Mai mult, Robert Jobson spune că, deşi Regina Elisabeta a arătat fragilă la înmormântarea Ducelui de Edinburgh, când a stat singură în capelă, "neîndoielnic îşi va continua îndatoririle şi, chiar dacă există şi posibilitatea unei regenţe, nu cred că va abdica vreodată", potrivit The Sun.