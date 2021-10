Regina Elisabeta stârnește ÎNGRIJORĂRI. Harry, chemat în UK să o vadă "până nu e prea TÂRZIU": Va REGRETA dacă nu face asta

Gabriel Cotabiță: "Sunt VIU!" Primele declarații după EXTERNAREA din spital, după ce ar fi făcut AVC

Internarea Reginei Elisabeta în spital de săptămâna trecută, diagnosticul primit și faptul că și-a anulat mai multe evenimente publice ridică mari îngrijorări în rândul fanilor Casei Regale și a Suveranei.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în vârstă de 95 de ani, a fost internată în spital săptămâna trecută, pentru 'investigaţii preliminare', după ce a fost sfătuită de medicii săi să se odihnească, anunţa joia trecută Palatul Buckingham.

Din cauza internării în spital, Suverana a fost nevoită să-și anuleze o călătorie în Irlanda de Nord, iar după externare, consilierii regali au decis să îi reducă Reginei angajamentele înainte de Summitul COP 26 de la Glasgow, programat la sfârșitul lunii.

Mai mult, ieri, printr-un comunicat de presă, Palatul Buckingham a anunțat oficial că Regina Elisabeta nu va participa la Conferinţa ONU privind schimbările climatice (COP26) și că Suverana va înregistra un video pentru acest eveniment.

"În urma unei recomandări de a se odihni, Regina îndeplineşte sarcini uşoare la Castelul Windsor. Majestatea Sa a decis cu regret să nu se deplaseze la Glasgow pentru a participa la recepţia organizată cu prilejul COP26, luni, 1 noiembrie. Majestatea Sa este dezamăgită că nu poate participa la recepţie, dar se va adresa delegaţilor reuniţi printr-un mesaj video înregistrat″, se arată în comunicatul de presă.

Prințul Harry, sfătuit să-și vadă bunica

Pentru că ultimele detalii despre Regină i-a speriat pe mulți, admiratorii ei l-au îndemnat pe Prințul Harry, pe rețelele de socializare, să se întoarcă în Marea Britanie, să o vadă cât mai curând pe bunica lui și să fie alături de ea.

Fanii regali susțin că dacă Prințul Harry nu revine, când o face s-ar putea să fie prea târziu și ar putea să regrete apoi.

În plus, britanicii se aşteaptă la ce este mai rău după ce Regina Elisabeta a fost internată de urgenţă în spital.

"Sper din toată inima că Harry va zbura spre Anglia să-şi vadă bunica şi pe restul familiei până nu e prea târziu. Regina ia o pauză să se odihnească, iar el va regreta dacă nu face asta", a scris un utilizator de Twitter, potrivit okmagazine.ro

Anul acesta, la un an după ce a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în SUA, Prințul Harry a călătorit de două ori în Marea Britanie, o dată la înmormântarea din luna aprilie a bunicului său, Prinţul Philip, şi a doua oară în luna iulie, când a participat alături de fratele lui, Prinţul William, la dezvelirea statuii Prinţesei Diana, de la Kensington Palace.

Meghan și Harry, gest pentru Regina Elisabeta

O sursă regală a susținut că Harry și Meghan Markle au trimis un buchet de flori Majestății Sale, în timp ce Harry s-a simțit „neputincios” în Montecito, potrivit Daily Star.

O sursă apropiată familiei regale a declarat pentru Us Weekly: "Regalii au intrat într-o stare de panică când au auzit că Regina a fost internată la spital și o sună zilnic și o vizitează pe rând la Castelul Windsor".

Vorbind despre Prințul Harry, sursa a susținut că ducele de Sussex a intrat în „modul de panică” după ce a auzit de bunica lui bolnavă, relatează The Express.

"Se simțea neajutorat fiind la 5000 de mile depărtare în Montecito și s-a întâlnit (n.r. online) fără oprire cu ea", au spus aceștia.

Potrivit The Sunday Times, Regina Elisabeta suferă de epuizare, pentru că are un program încărcat din cauza angajamentelor private și pentru că stă trează până târziu pentru a se uita la televizor.

Mai mult, Regina a avut "un flux constant de prânzuri și cine cu familia și prietenii" în această lună, deoarece "nu vrea să ia masa singură", lucru care a obosit-o.

O sursă apropiată Familiei Regale a declarat că își petrece adesea serile uitându-se la televizor cu Mabel Anderson, bona care a avut grijă de copiii ei, în vârstă de 95 de ani.

"Regina o sună uneori și Mabel se duce și se uită la televizor cu ea. Sunt foarte apropiate", a declarat sursa Familiei Regale.

De asemenea, Regina Elisabeta își pierde nopțile uitându-se la serialul polițist "Line of Duty", iar în ultima vreme a urmărit cu mare atenție meciurile de tenis ale Emmei Răducanu de la US Open.

Regina Elisabeta este cel mai longeviv și cel mai longeviv monarh al Marii Britanii. Ea urmează să sărbătorească jubileul de platină, adică 70 de ani pe domnie, anul viitor.

Regina Elisabeta, REVOLTATĂ. A REFUZAT un premiu pentru vârstnici: Nu crede că îndeplineşte criteriile. Avem vârsta pe care o simţim!

"Avem vârsta pe care o simţim": Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 95 de ani, a refuzat un premiu dedicat persoanelor în vârstă de către o revistă britanică, deoarece ea crede că nu îndeplineşte criteriile, a anunţat marţi publicaţia The Oldie, relatează AFP, potrivit Agerpres.



Revista britanică, care se pretinde a fi o alternativă "lejeră" la o presă "obsedată de tinereţe şi celebritate", a dezvăluit că a propus Palatului Buckingham să-i acorde premiul său "The Oldie of the Year" suveranei, aflată pe tronul Marii Britanii de aproape şapte decenii.



Revista a publicat marţi scrisoarea de refuz trimisă pe 21 august de castelul Balmoral din Scoţia, unde regina îşi petrece sfârşitul verii, şi semnată de secretarul său adjunct privat Tom Laing-Baker.

"Nu crede că îndeplineşte criteriile"





"Majestatea Sa crede că o persoană are vârsta pe care o simte şi, prin urmare, nu crede că îndeplineşte criteriile pentru a accepta (premiul)", se arată în scrisoare.



După ce a trecut prin mai multe perioade de izolare la castelul Windsor de lângă Londra şi în pofida speculaţiilor despre o eventuală retragere după moartea soţului ei Philip în aprilie, regina Elisabeta a II-a a participat recent la multe evenimente publice.



Săptămâna trecută ea a fost văzută mergând în public sprijinindu-se de un baston.



Prinţul Philip, care a murit în aprilie la 99 de ani, a primit premiul acordat de publicaţia The Oldie pe anul 2011, la împlinirea vârstei de 90 de ani.