De ce stă PSD la guvernare. Grindeanu: Îmi e frică de un lucru

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la pozițiile anti-americane din Guvernul României, după ce Oana Gheorghiu a fost numită în funcția de vicepremier.

Întrebat ce caută PSD într-un Guvern în care sunt mai multe poziții împotriva Administrației Trump, inclusiv cele ale Oanei Țoiu, ministru al Afacerilor Externe și ale Ioanei Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Executivului, Sorin Grindeanu a spus:

„Pentru că mi-e frică! Și nu e niciun fel de umbră de politicianism în ceea ce spun. Mi-e frică și mie, și colegilor mei, că dacă am lipsi, se poate forma o majoritate. Doar dacă optează și AUR pentru această majoritate. Dar mi-e frică că lucrurile ar degenera și mai mult, iar acest lucru noi nu putem să-l permitem“, a zis, la Antena 3 CNN, președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a făcut un apel pentru mai multă cumpătare în relația cu Statele Unite ale Americii și cu Administrația lui Donald Trump.

„Mi-aș dori ca noi să respectăm partenerul strategic, să respectăm administrația. Putem să avem păreri personale și despre administrația Trump, dar personale, și despre administrația Macron și așa mai departe. În momentul în care devii oficial și ești într-o astfel de poziție, nu poți critica pe argumente neapărat subiective, destul de abrupte, primii doi oameni din Administrația SUA, iar apoi vrei să devii oficial al Guvernului României, ba chiar să ajungi prim-ministru, cu această chestiune“, a spus președintele PSD, adăugând că nu are o problemă cu Oana Gheorghiu și o felicit pentru ce a făcut, deoarece și „foștii miniștri ai Sănătății din PSD au colaborat foarte bine cu ea când se ocupa de spitale și de construcția de corpuri medicale“.