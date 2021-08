Dăncilă nu a vrut s-o nominalizeze pe Crețu pentru CE: Vreau să-mi cer scuze

"A fost o pierdere, pentru mine şi pentru România, mai ales că se putea negocia şi o funcţie de vicepreşedinte al CE. România nu a avut până acum o asemenea funcţie. La acea vreme, preşedintele Juncker şi-a manifestat dorinţa de a continua la al doilea mandat. Dar mi s-a spus destul de direct că atâta vreme cât va fi această doamnă prim-ministru, nu voi fi nominalizată", a declarat Corina Creţu.

Întrebată dacă se referă la Viorica Dăncilă, Corina Creţu a spus "Da!".

Buget imens în mandatul de comisar european

"Mie chiar îmi pare rău. Vreau să îmi cer scuze pentru că nu aş fi vrut să încep emisiunea aşa. Cred că a fost un portofoliu foarte important, cel mai important pe care l-a avut România, cu un buget de 350 de miliarde de euro pentru cele 28 de state membre. Am lucrat foarte mult, inclusiv pentru realizarea bugetului 2021-2027 şi pentru închiderea perioadei de programare 2007-2013. Nominalizarea o fac premierii. La acea vreme era Victor Ponta care m-a propus, dl Juncker m-a acceptat, am lucrat foarte bine. Eu am fost chemată la interviu, am fost singura chemată, şi la finalul interviului mi s-a urat succes şi m-am pregătit pentru audierile din Parlamentul Naţional, apoi pentru cele din Parlamentul European. Cred că am ajutat foarte mult toate statele membre. Am această frustrare că munca nu mi-a fost recunoscută în acelaşi fel în ţara de unde am venit şi unde îmi bate inima şi pentru care am vrut să fac cel mai mult.

Am lucrat cu cinci premieri români, pe care am încercat să îi ajut. Instabilitatea, din păcate, a dus la multe nerealizări. Şi asta depinde doar de Guvern, nu sunt lucruri care pot fi făcute la Bruxelles. Nu pot fi făcute acolo proiecte de autostrăzi sau spitale. La plecarea mea din funcţie aprobasem tot ce trimisese România. Ultimul proiect era o staţie de metrou la 1 mai, la Băneasa. Aceşti bani vor trebui returnaţi Comisiei Europene pentru că autorităţile Române se angajaseră să facă până în 2023. Eu aprobasem 600 de milioane de euro", a mai spus Corina Creţu.