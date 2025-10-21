€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:23 21 Oct 2025 | Data publicării: 14:04 21 Oct 2025

EXCLUSIV Cum ne pregătim pentru sezonul gripal. Dr. Adrian Marinescu ne lămurește
Autor: Doinița Manic

adrian marinescu Dr. Adrian Marinescu
 

Sezonul gripal 2025–2026 a debutat mai devreme, cu primele cazuri apărute încă din septembrie. Medicii avertizează că vaccinarea este cea mai sigură metodă de protecție împotriva formelor severe de gripă.

Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, ne-a vorbit despre sezonul gripal și de viroze.

Principalele teme abordate au fost:

  • Debutul timpuriu al sezonului gripal

"La începutul lunii septembrie au apărut primele cazuri, ceea ce este diferit față de alți ani"

  • Importanța centrală a vaccinării antigripale

"Când auzim "prevenție", majoritatea ne gândim la vaccinare, iar pentru unii e încă un subiect tabu"

  • Riscurile și complicațiile gripei

"Gripa poate fi fatală în anumite cazuri. Există și persoane fără factori de risc care fac forme severe de gripă"

  • Cum combatem frica de vaccinare

"Vaccinarea antigripală este o injecție care, de obicei, nu doare sau doare foarte puțin"

  • Când ne prezentăm la camera de gardă

"Chiar dacă nu este gripă și pacientul are o altă infecție respiratorie, pentru copii mici sau pentru persoanele în vârstă cu boli cronice, dificultățile respiratorii reprezintă o urgență și trebuie să se prezinte la camera de gardă"

  • Contraindicațiile vaccinării

"Contraindicațiile temporare se referă la situații precum febră mare (39–40°C) sau infecții active"

Emisiunea va fi difuzată marți, 21 octombrie, de la ora 19:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro 

https://www.facebook.com/dcnews.ro 

https://www.facebook.com/dcnewstv

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Dr. Adrian Marinescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Noi începuturi, sacrificii și umbre din trecut, în această seară, în serialul “Fata de la fereastră”
Publicat acum 7 minute
Mihai Fifor, semnal de alarmă: România, singura țară din UE care nu respectă salariul minim european
Publicat acum 10 minute
România ar putea avea o lege specială împotriva femicidului
Publicat acum 11 minute
CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%
Publicat acum 18 minute
Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 19 ore si 27 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close