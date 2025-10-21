Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, ne-a vorbit despre sezonul gripal și de viroze.

Principalele teme abordate au fost:

Debutul timpuriu al sezonului gripal

"La începutul lunii septembrie au apărut primele cazuri, ceea ce este diferit față de alți ani"

Importanța centrală a vaccinării antigripale

"Când auzim "prevenție", majoritatea ne gândim la vaccinare, iar pentru unii e încă un subiect tabu"

Riscurile și complicațiile gripei

"Gripa poate fi fatală în anumite cazuri. Există și persoane fără factori de risc care fac forme severe de gripă"

Cum combatem frica de vaccinare

"Vaccinarea antigripală este o injecție care, de obicei, nu doare sau doare foarte puțin"

Când ne prezentăm la camera de gardă

"Chiar dacă nu este gripă și pacientul are o altă infecție respiratorie, pentru copii mici sau pentru persoanele în vârstă cu boli cronice, dificultățile respiratorii reprezintă o urgență și trebuie să se prezinte la camera de gardă"

Contraindicațiile vaccinării

"Contraindicațiile temporare se referă la situații precum febră mare (39–40°C) sau infecții active"

