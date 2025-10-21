Sezonul gripal 2025–2026 a debutat mai devreme, cu primele cazuri apărute încă din septembrie. Medicii avertizează că vaccinarea este cea mai sigură metodă de protecție împotriva formelor severe de gripă.
Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, ne-a vorbit despre sezonul gripal și de viroze.
Principalele teme abordate au fost:
"La începutul lunii septembrie au apărut primele cazuri, ceea ce este diferit față de alți ani"
"Când auzim "prevenție", majoritatea ne gândim la vaccinare, iar pentru unii e încă un subiect tabu"
"Gripa poate fi fatală în anumite cazuri. Există și persoane fără factori de risc care fac forme severe de gripă"
"Vaccinarea antigripală este o injecție care, de obicei, nu doare sau doare foarte puțin"
"Chiar dacă nu este gripă și pacientul are o altă infecție respiratorie, pentru copii mici sau pentru persoanele în vârstă cu boli cronice, dificultățile respiratorii reprezintă o urgență și trebuie să se prezinte la camera de gardă"
"Contraindicațiile temporare se referă la situații precum febră mare (39–40°C) sau infecții active"
de Val Vâlcu