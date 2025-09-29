Cum începe anul universitar 2025-2026? Prof. Marius Profiroiu (ASE), invitat la DC Edu

Prof. univ. dr. habil. Constantin Marius Profiroiu, Prorector Relații Internaționale, Academia de Studii Economice este invitatul profesorului Sorin Ivan luni, la DC Edu, de la ora 20.00.
Cum începe anul universitar 2025-2026?
Austeritatea și învățământul superior. Universitățile în vreme de criză
Academia de Studii Economice în fața unui nou început
Schimbări în învățământul superior. Noi standarde, noi criterii de evaluare
Priorități și provocări pentru învățământul superior românesc
Creșterea calității în educația academică
Situația cercetării științifice
Procesul de internaționalizare a studiilor
Învățământul universitar și cercetarea din România: calitate, relevanță, competitivitate pe plan internațional
Universitatea și mediul socio-economic. Perspectivele absolvenților
Evoluții și tendințe în Spațiul European al Învățământului Superior
Educația și cercetarea în Era Tehnologiei. Universitatea Digitală
Provocarea Inteligenței Artificiale
Despre toate aceste subiecte vom discuta luni, de la ora 20.00, la DC News, DC News TV și Părinți și Pitici - Facebook și Youtube.
de Roxana Neagu