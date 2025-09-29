€ 5.0783
Data actualizării: 14:55 29 Sep 2025 | Data publicării: 14:53 29 Sep 2025

EXCLUSIV Cum începe anul universitar 2025-2026? Prof. Marius Profiroiu (ASE), invitat la DC Edu
Autor: Ioana Dinu

Cum începe anul universitar 2025-2026? Prof. Marius Profiroiu (ASE), invitat la DC Edu
 

Prof. univ. dr. habil. Constantin Marius Profiroiu, Prorector Relații Internaționale, Academia de Studii Economice este invitatul profesorului Sorin Ivan luni, la DC Edu, de la ora 20.00.

Cum începe anul universitar 2025-2026?

Austeritatea și învățământul superior. Universitățile în vreme de criză

Academia de Studii Economice în fața unui nou început

Schimbări în învățământul superior. Noi standarde, noi criterii de evaluare

Priorități și provocări pentru învățământul superior românesc

Creșterea calității în educația academică

Situația cercetării științifice

Procesul de internaționalizare a studiilor

Învățământul universitar și cercetarea din România: calitate, relevanță, competitivitate pe plan internațional

Universitatea și mediul socio-economic. Perspectivele absolvenților

Evoluții și tendințe în Spațiul European al Învățământului Superior

Educația și cercetarea în Era Tehnologiei. Universitatea Digitală

Provocarea Inteligenței Artificiale

Despre toate aceste subiecte vom discuta luni, de la ora 20.00, la DC News, DC News TV și Părinți și Pitici - Facebook și Youtube.

