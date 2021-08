Cum arată casa din SUA în care a trăit Florin Cîțu și cât dădea lunar pe chirie - FOTO / VIDEO

Realitatea Plus a difuzat imagini cu locuința în care ar fi trăit premierul Florin Cîțu atunci când a fost student în SUA. Este vorba despre un imobil construit în anul 1996, deci în momentul în care a fost folosit de premierul Florin Cîțu, era o construcție aproape nouă, dotată cu toate utilitățile, de la centrală termică, la aer condiționat dar și alte dotări. Este un imobil cu 24 de apartamente, structurat pe 3 etaje, pentru care poate fi plătită o chirie cuprinsă între 600 de dolari și 2.500 de dolari pe lună.

Cartierul în care acesta este situat este unul liniștit, situat la aproximativ 5 minute de mers cu mașina de universitatea la care a studiat Florin Cîțu. Locuința s-ar afla la aproximativ 2 kilometri locul în care Florin Cîțu a fost prins în timp ce conducea băut la volan.

Al doilea dosar al lui Florin Cîţu, în SUA

Ieri a apărut un nou dosar pe care l-a avut premierul Florin Cîţu în SUA. La 6 ani după plecarea din SUA, pe 21 iulie 2008, Florin Cîţu a fost chemat în judecată în instanţa din Iowa pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii. Agenţia Mediafax şi Aleph News au obţinut în exclusivitate, în urma unei solicitări oficiale, şi dosarul civil al premierului Florin Vasile Cîţu, aşa cum el a fost pus la dispoziţie de către autorităţile judiciare americane. Mai multe detalii găsești AICI.

Întrebat despre acest dosar, premierul Florin Cîți a spus că nu își mai amintește despre ce datorie este vorba.

„Acolo nu am nicio explicaţie. În 2008, eram deja în România. Deci chiar nu ştiu despre ce se întâmplă acolo. Chiar nu ştiu, în 2008 eram în România. (...) Chiar nu ştiu. (...) Nu ştiu, nu am achitat nicio sută de euro, deci nu ştiu despre ce este vorba. În 2008, eram în România. Chiar nu ştiu despre ce este vorba, o să mă uit să văd, dar nu am achitat nicio sumă, chiar nu ştiu.”, a spus ieri premierul Florin Cîțu.