”Trebuie să recunosc acest lucru. Există o rezistență în sistem. Există o rezistență în sistem! Și ministrului Cseke au încercat să-i explice unii, la programul național de investiții Anghel Saligny, să nu primim documentație în formă digitală. Pe PNRR, unde am fost primul minister care a pornit strict digital - și am avut și câteva nopți nedormite, pentru că-n momentul în care, ferească Dumnezeu, ți se blochează o platformă sau ceva, evident că ministrul răspunde. Adică sunt niște riscuri aici când începi de la zero sau vrei să faci ceva care nu s-a mai făcut, dar eu cred că conducătorii trebuie să-și asume” a spus Cseke Atilla, în emisiunea ”D`Economic News”.

Fostul ministru a dat un exemplu: ”Pe programul Anghel Saligny, am spus dom`ne, face în format digital, dar am păstrat o fereastră pentru partea de hârtie, în sensul în care am spus: dacă cineva dorește să aducă dosarul fizic, nu să încarce pe platformă, poate să aducă, dar să se programeze, dăm, ca la pașaport, o fereastră de 15 minute, totul fiind civilizat. Am avut cam 300 de solicitări pentru a depune fizic, la peste 3300 de UAT-uri. Proiecte s-au depus 7500, din care la vreo 300 am avut această solicitare. Cam pentru jumătate din aceste programări s-au prezentat primari, care au solicitat informații, iar, la final, nu am avut niciun proiect depus. Nici unul! Deci au fost primari care au venit să adreseze întrebări, dar până la urmă s-au dus acasă și au decis că e mult mai ușor să încarce totul pe calculator, nu e necesar să vină la București”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News