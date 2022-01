Cristina Herea, dezvăluiri după o lungă absență de la România TV: Au existat zile în șir în care mergeam cu branula în mână la serviciu / foto

Cristina Herea lipsește motivat de la România TV. A devenit mamă și acest lucru îi ocupă tot timpul. Ziarista ne-a povestit cu ce probleme s-a confruntat în sarcină, mai ales că a devenit mamă în pandemie. Cum i s-a schimbat viața cu „noul rol”, aflați într-un interviu exclusiv DC News.

Ce s-a schimbat de când ai devenit mamă față de cum îți închipuiai că va fi acest „rol”?



Cel puțin ultimii 10 ani din viața mea au fost dedicați exclusiv provocărilor profesionale și a pasiunilor pe care le-am transformat în business. Au fost ani la rând când ziua începea la ora 03.30, atunci plecam la jurnale. De la redacție fugeam la atelierul de genți pe care îl am, iar apoi seara, de cele mai multe ori, aveam de prezentat gale sau de organizat evenimente. Dormeam puțin, mâncam în mașină și alergam cu umerașele cu sacouri și rochii de seară după mine. A fost o perioadă extraordinară și nu mi-am imaginat că va putea exista ceva care să mă determine să renunț la stilul meu de viață! Nu știu cât de pregătită am fost pentru acest rol, însă ce pot spune cu siguranță este că fetița mea m-a învățat să iubesc dincolo de limitele umane, să opresc timpul în loc când o privesc ore în șir cum doarme, de teamă să nu pierd nicio clipă de viață lângă ea; să mă simt cea mai puternică atunci când îmi strânge degetul în mânuța ei și să trăiesc cea mai mare fericire la primul ei zâmbet. Ce a avut însă grijă să nu se schimbe este lipsa somnului: dorm la fel de puțin ca în ultimii 10 ani!





Ai avut probleme în sarcină încât ți-a fost teamă că nu vei reuși să o duci până la capăt?



A fost o sarcină grea, însă tot timpul mi-am impus și mi-am spus că sunt un om sănătos și o să aduc pe lume o fetiță perfectă! Prima parte a sarcinii a fost cea mai dificilă, îmi era atât de rău fizic încât nu mă puteam ține pe picioare! Îmi amintesc că îmi doream atât de mult să mă bucur de perioada aceea și să îmi continui activitatea, încât au existat zile în șir în care mergeam cu branula în mână la serviciu! Apoi au apărut probleme cu coagularea sângelui și anemia, însă niciun moment nu m-am simțit un om bolnav! În luna a șaptea am decis să iau o pauză pentru că și deplasarea devenise o problemă!

Chiar dacă organismul meu accepta doar fructe și legume crude, am luat foarte mult în greutate. Și nașterea a fost cu emoții, deși nimic nu prevestea acest lucru! Îi mulțumesc neonatologului Cristian Palade și doctorului Cristina Romanescu pentru imposibilul pe care l-au făcut pentru noi în acele clipe existențiale! Cu toate problemele, temerile și riscurile, în cele nouă luni de sarcină, am trăit cele mai intense sentimente, cel mai puternic impuls al iubire și cea mai mare recunoștință față de Dumnezeu! Astăzi, avem acasă o fetiță perfect sănătoasă, o luptătoare care sunt convinsă că într-o bună zi va schimba lumea aceasta într-una mai bună!



Cum a fost să fii însărcinată în pandemie?



O adevărată provocare! Pentru că am trăit fiecare secundă sub teroarea pandemiei. Dacă în prima parte a sarcinii am încercat să am o viață cât de cât activă, ultimele două luni le-am petrecut izolată în casă!

