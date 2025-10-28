Corneliu Ștefan, la ora bilanțului: Dâmbovița se dezvoltă

În 2020 am venit în fața dâmbovițenilor cu o viziune clară pentru dezvoltarea județului, iar astăzi pot spune, cu toată convingerea, că lucrăm intens pe toate cele 10 axe de dezvoltare pe care le-am propus. Rezultatele sunt evidente: Dâmbovița se dezvoltă!

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ – Drumuri care aduc dezvoltare

Am promis drumuri moderne, iar acum, se lucrează simultan la mai multe obiective majore din județ:

-DN 71 Bâldana – Târgoviște – după o așteptare de 24 de ani, modernizarea a intrat în execuție! O investiție de 1.000.000.000 lei;

-DN 71 Târgoviște – Sinaia – lucrări începute la Podul peste pârâul Bizdidel din Pucioasa: reparații structurale, refacerea sistemului rutier și lucrări hidrotehnice pentru siguranță și protecția mediului;

-DN 7 Bâldana – Titu – lucrări în plină desfășurare, cu o valoare totală de 288.000.000 lei;

-Drumul de legătură A1 – DN 7 (Corbii Mari – Titu) – în procedură de licitație – 18 oferte depuse;

-Centura Orașului Găești – proiect 100% finanțat de Consiliul Județean Dâmbovița, în valoare de 89.000.000 lei, stadiu fizic de execuție peste 20%. În scurt timp se toarnă primul strat de asfalt;

-Drum de legătură DN 7 – DN 72 Găești – proiect nou aprobat pentru îmbunătățirea accesibilității urbane – etapa a doua a Centurii Orașului Găești;

-Inelul 2 de Centură al Municipiului Târgoviște – în procedură de licitație – 7 oferte depuse, investiție de 980.000.000 lei;

-Centura Orașelor Pucioasa și Fieni – contract semnat pentru proiectare și execuție, în valoare totală 686.000.000 lei;

-Centura Municipiului Moreni – studiu de fezabilitate finalizat, valoare totală 283.000.000 lei;

-Centura Orașului Titu – în curs de elaborare a studiului de fezabilitate.

-DJ 712 – DJ 720A – DJ 720C - în valoare de 298.000.000 lei, proiectul de reabilitare și modernizare avansează conform graficului.

-DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni – modernizare finalizată în proporție de 98%, o investiție de 76.000.000 lei.

-Modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera, Etapa I – proiectul în valoare de 383.000.000 lei a fost depus spre finanțare.

SĂNĂTATE – Investiții în spitale, echipamente și oameni

După 28 de ani, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște se modernizează:

Noua clădire a Ambulatoriului de Specialitate – finalizată (19.000.000 lei);

Noua Secție de Cardiologie – finalizată și dotată cu angiograf modern (20.000.000 lei);

În licitație: parcarea supraetajată (56.700.000 lei);

Depus spre finanțare: Spitalul de Pediatrie Târgoviște – 325.000.000 lei.

Dotări noi pentru Spitalul Județean de Urgență Târgoviște:

* mamograf digital (750.000 lei);

* aparat RMN de ultimă generație (5.500.000 lei);

* echipamente moderne pentru toxicologie (1.500.000 lei);

* sistem de radiografie digitală, videobronhoscop, CT și echipamente gastroenterologice (4.500.000 lei);

* trusă de chirurgie laparoscopică 4K (968.000 lei).

Modernizăm:

* Pavilionul Administrativ și Secția de Tratamente Recuperatorii (7.600.000 lei);

* Clădirea Boli Infecțioase (18.000.000 lei);

* Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței (37.000.000 lei);

* Centrul de îngrijiri paliative Gura Ocniței (19.670.000 lei).

54 de medici noi s-au alăturat echipei Spitalului Județean în ultimii 5 ani.

Construim și modernizăm 15 dispensare noi prin PJDL, cu o valoare totală 43.000.000 lei.

EDUCAȚIE – Investiție în viitorul copiilor noștri

-Prin proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din județul Dâmbovița” (65.000.000 lei), 63 de unități de învățământ au primit echipamente digitale și mobilier modern.

-37 de biblioteci modernizate, 4 transformate în hub-uri digitale (Răzvad, Gura Foii, Gura Ocniței, Moroeni).

-48 de microbuze achiziționate – pentru transportul elevilor.

Proiectul „VLAST-AR” (17.000.000 lei) oferă sprijin educațional pentru 1.000 de copii: mese gratuite, materiale didactice, logopedie și consiliere.

DEZVOLTARE LOCALĂ (PJDL)



În 2025, am semnat 30 de noi contracte cu 23 de primării, în valoare de peste 77.000.000 lei, cu 28.000.000 lei finanțare din partea CJD.

Până acum: 272 de proiecte finanțate, valoare totală 231.000.000 lei!

CULTURĂ – identitate și tradiție vie

În 2025 am organizat a IV-a ediție a Zilelor Județului Dâmbovița, iar tenorul Florian Dan Georgescu a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului.

A fost finalizată restaurarea fostei Școli de Cavalerie, devenită Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene, o investiție de 24.700.000 lei.

Continuăm tradiția: Festivalurile „Ion Dolănescu”, „Ileana Sărăroiu”, „Rodica Bujor”, „Mimesis Fest” – toate susținute de Consiliul Județean.

Dâmbovița a fost din nou pe harta Turului României la ciclism.

TURISM ȘI SPORT – Dâmbovița, destinație pentru toți

Dâmbovița Arena – se lucrează la complexul sportiv cu 12.000 de locuri, o investiție de 270.000.000 lei;

Proiectul de dezvoltare a zonei montane Padina – Peștera – faza finală a studiului de fezabilitate;

Finanțări nerambursabile pentru ONG-uri și asociații: 36 de contracte, cu o valoare totală 700.000 lei, pentru sport, tineret, turism și mediu.

MEDIU ȘI DEȘEURI

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dâmbovița” este pregătit pentru depunere – valoare 619.000.000 lei;

Continuăm Proiectul Regional de Apă și Apă Uzată, în valoare de 450.000.000 euro, beneficiari – cel puțin 250.000 de dâmbovițeni din 51 de localități.

CONCLUZIE

2025 este anul continuării lucrurilor bune și al consolidării dezvoltării durabile. Tot ce facem este rezultatul unei echipe unite, serioase și dedicate – ECHIPA JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA.

Privim spre viitor cu încredere, responsabilitate și respect!

Și toate acestea Pentru că iubim Dâmbovița!