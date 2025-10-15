€ 5.0885
Data publicării: 23:28 15 Oct 2025

EXCLUSIV Congres Internațional de Cardiologie. Victor Costache și Silviu Dumitrescu, la Academia de Sănătate
Autor: Doinița Manic

congres cardiologie
 

Academia de Sănătate revine cu o nouă ediție.

Prof. dr. Victor Costache, medic primar Chirurgie cardiovasculară, sef Secție Chirurgie Cardiovasculară, Spitalul Clinic SANADOR și dr. Silviu Dumitrescu, medic primar cardiolog, șeful secției Cardiologie I (Cardiologie Intervențională și Perioperatorie) din cadrul Centrului de Boli Cardiovasculare al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" București, au fost invitați la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Victor Costache și dr. Silviu Dumitrescu ne-au vorbit despre:

  • Congresul Estul Întâlnește Vestul – East Meets West

"Este un congres aparte. Sigur că este adresat, cum spunem noi, specialiștilor inimii, așa cum ne place să-l numim: un heart team congres" – Silviu Dumitrescu.

"Societatea reunește chirurgi cardiovasculari, chirurgi vasculari, specialiști endovasculari, radiologi, cardiologi clinicieni și cardiologi intervenționiști, totul în interesul pacienților. Congresul reprezintă filiala din Europa de Est a Societății Internaționale, denumită „capitolul" societății" – Victor Costache.

  • Competențele chirurgului cardiovascular modern

“Este foarte important ca un chirurg cardiovascular în secolul XXI să stăpânească toate tehnicile: chirurgia clasică, care rămâne baza oricărui chirurg modern, chirurgia endovasculară, chirurgia valvulară transcateter și chirurgia minim invazivă endoscopică" – Victor Costache.

  • Heart Team – Echipa inimii

"Voi fi sincer: nu cred că această structură este cu adevărat funcțională în majoritatea instituțiilor din România. Ea trebuie să existe. Pe hârtie, este obligatoriu să existe" – Silviu Dumitrescu.

"Pacienții sunt din ce în ce mai informați, uneori greșit, și rolul nostru este să le oferim informațiile corecte, astfel încât să poată alege cea mai bună metodă pentru ei" – Victor Costache.

  • Roboți în medicină

"Da Vinci 5 a ajuns ieri în România. Avem două săli de operații, blocurile cardiovasculare sunt digitalizate, și există un modul de inteligență artificială" – Victor Costache.

  • Progresele asiatice în medicina cardiovasculară

"China are marele avantaj că există spitale cu 20 de săli de operații dedicate exclusiv chirurgiei cardiovasculare. În trei luni realizează cât fac toate centrele din România" – Victor Costache.

  • Chirurgie minim-invazivă

"Această "picătură" a declanșat un fenomen benefic în toate ramurile medicinei, direct sau indirect legate de cardiologie" – Victor Costache.

"Tratăm prin angioplastie primară un număr mare de pacienți și am reușit să reducem mortalitatea în infarct într-un mod absolut spectaculos. Această inițiativă aparține în principal comunității medicale" -  dr. Silviu Dumitrescu.

  • Tratamente inovative în cardiologie

"Medicamentele inovative, prezente și viitoare, vor reduce semnificativ riscurile" -  Silviu Dumitrescu.

Emisiunea va fi difuzată joi, 16 octombrie, de la ora 18:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro 

https://www.facebook.com/dcnews.ro 

https://www.facebook.com/dcnewstv

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

academia de sanatate
Victor Costache
Silviu Dumitrescu
cardiologie
