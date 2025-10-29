€ 5.0829
Data publicării: 20:48 29 Oct 2025

Conflict în coaliție: PSD, acuzat de ”șantaj în toată regula”. Ilie Bolojan, amenințat de ”rețele obscure”
Autor: Roxana Neagu

confruntare foto pexels/ Confruntare în coaliția de guvernare
 

PSD este acuzat că a trecut linia roșie în coaliția de guvernare.

”PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept

Ceea ce vedem zilele acestea nu mai este politică, este șantaj în toată regula. Declarațiile Liei Olguța Vasilescu și atacurile orchestrate de PSD la adresa premierului Ilie Bolojan nu sunt simple „divergențe de opinie”. Sunt mesaje venite dinspre rețelele obscure din magistratură, care, prin interpuși politici, încearcă să blocheze reforma statului și să mențină privilegiile de castă.

Premierul Ilie Bolojan are curajul să facă ceea ce alții doar au promis: să reformeze sistemul, să taie pensiile speciale, să pună ordine în buget și să redea încrederea oamenilor în statul român. De aceea este atacat. De aceea este amenințat.

PSD, incapabil să se desprindă de rețelele care i-au servit puterea, preferă să pună în pericol stabilitatea guvernului și credibilitatea României în fața Europei doar pentru a-și proteja privilegiile. Asta înseamnă iresponsabilitate. Asta înseamnă dispreț pentru cetățeni.

PNL îl susține ferm pe Ilie Bolojan. România are nevoie de lideri care spun „nu” presiunilor, nu de politicieni care se pleacă în fața grupurilor de interese.

A încerca să dobori un guvern pentru că vrea să facă ordine în justiție și în pensiile speciale înseamnă să ataci chiar esența democrației.

România europeană și liberală nu poate fi condusă de frică sau prin amenințări. Este timpul ca PSD să aleagă: vrea să fie parte a reformei sau parte a problemei” afirmă Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL. 

