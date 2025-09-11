Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, invitat la Academia de Sănătate / video

Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra este invitat la Academia de Sănătate, joi, 11 septembrie 2025, începând cu ora 18:00.

Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra este medic de familie în comuna doljeană Sadova.

Medic Primar Medicină de Familie, instructor-formator Medicină de Familie, Doctor în Medicină și coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) este invitatul zilei la Academia de Sănătate de la DC News, DC Medical și DC News TV.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu și jurnalistul Val Vâlcu, medicul Gindrovel Dumitra ne va vorbi, direct din gardă, din centrul de permanență, despre medicina de familie, despre criza medicilor de familie din România și despre centrele de permanență.

