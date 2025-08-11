Data publicării:

EXCLUSIV  Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: DC NEWS
Foto: DC NEWS

Traian Bădulescu, expert în turism şi purtător de cuvânt al ANAT, vine în studioul DC News TV. 

Unde pleacă românii în vacanța de vară 2025? Care sunt destinațiile preferate, cum au evoluat prețurile și ce surprize aduce sezonul turistic actual? 

Luni, de la ora 14:00, în direct la DC News TV, DC News şi DC Business, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT - Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, vine cu răspunsurile și analiza completă a pieței.

Nu ratați o discuție despre tendințe, oferte și sfaturi utile pentru o vacanță reușită!

11 aug 2025, 08:52
Lună Plină în Vărsător. Ce le așteaptă pe zodii? Detalii de la Astrologul Daniela Simulescu - VIDEO
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Cauze şi efecte
24 iul 2025, 16:18
