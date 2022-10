Ciocniri Simion - Șoșoacă în Piața Victoriei. ”Nenorocitule”. Liderul AUR, acuzat că și-a pus oamenii să bată o protestatară

Protestatarii lui George Simion, președintele AUR, au mers din Piața Universității în Piața Victoriei, acolo unde se afla și senatoarea Diana Șoșoacă. Fosta membră AUR a strigat ”nenorocitule” către liderul AUR, căruia i-ar fi cerut să plece din Piața Victoriei, notează EpochTimes. Conform acesteia, protestul din Piața Victoriei este autorizat de ea, pe când George Simion l-ar fi autorizat pe cel din Piața Universității, de unde a plecat în marș spre Guvern.

Diana Șoșoacă l-a acuzat pe George Simion că și-a ”pus oamenii să bată o femeie de 70 de ani”. Ea l-a acuzat pe liderul AUR că vrea să distrugă mitingul anti-Guvern. Susținătorii AUR au început să strige ”Jos Șoșoacă”. Un parlamentar AUR a declarat, pentru sursa citată: ”Am fost cei mai proşti, am adus oameni la mitingul lui Şoşoacă”.

Scandalul Șoșoacă - AUR a fost și motivul mobilizării jandarmilor în zonă.

Se pare că și George Simion ar fi avut o contribuție la iritabilitatea Dianei Șoșoacă, asta după ce senatoarea s-a urcat pe o scenă improvizată, dar susținătorii liderului AUR au ”bruiat-o” folosind boxe. Unul dintre susținători a reclamat: ”Nu vedeți că pe George Simion nu vrea să-l invite pe scenă? El e liderul Opoziției”. S-a auzit strigând ”Jos scena!” și ”Simion, Simion”.

Conform sursei citate, Luis Lazarus și Diana Șoșoacă îl invitau pe George Simion pe scenă, dar acesta din urmă ar fi continuat să-i acopere cu boxele.

”Continuăm în ciuda diversiunilor” a scris George Simion pe Facebook. El și susținătorii săi au plecat spre sediul PSD, partid pe care George Simion l-a acuzat de diversiune.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre protestul organizat de AUR, plecat din Piața Universității spre Piața Victoriei și, ulterior, spre sediul PSD.

”Este prima dată când domnul Simion încearcă puterile AUR în București. Dacă la un protest care se bazează pe o chestiune reală, prețul aberant al facturilor la energie electrică și gaze, reușește să umple Piața Victoriei, atunci celelalte partide politice trebuie să fie foarte atente la noul partid intrat în Parlament acum doi ani. Dacă protestul rămâne la nivel de câteva sute sau câteva mii de oameni, înseamnă că nu are impact în capitala României. Poate o avea impact prin restul țării, dar nu în București. Este foarte important acest test la care George Simion își supune partidul” a spus analistul politic.

"După acest protest nu va urma nimic. Să nu vă gândiți că de mâine cade prețul la curent și gaze. Nu se va întâmpla asta, de fapt, nici nu acesta este scopul protestului. Nici Guvernul n-o să cadă pentru că are o majoritate confortabilă, de 70% în Parlament. Nu se pune problema de așa ceva. Este un gest politic care vine după alegerile din Italia, prin care George Simion încearcă puterea partidului său la București, ca să vadă câtă forță are în realitate. Câteva mii de oamenii nu sunt foarte mulți...

