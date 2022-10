Adevărul din spatele protestului din 2 octombrie. Chirieac: "Simion își testează partidul. Este foarte important ce se va întâmpla în Piața Victoriei"

Chirieac susține că George Simion își testează partidul pentru a vedea exact forța pe care se poate baza la următoarele alegeri. Chestionat și despre lipsa autorizației pentru protestul din Piața Victoriei (protestul a fost autorizat doar pentru Piața Universității-n.r.), analistul a comentat:

"Lipsa de autorizație pentru proteste în România nu mai este o problemă. Știm asta de la protestul din 2018, acela cu acea zisă Diasporă care era să intre în clădirea guvernului. Atunci n-a fost nici o problemă, nu și l-a mai asumat nimeni. Am mai văzut și alte proteste neautorizate, unde personalități de cel mai înalt rang în statul român au participat în geacă roșie la protest. Deci faptul că nu este autorizat nu încurcă pe nimeni. A doua chestiune: este prima dată când domnul Simion încearcă puterile AUR în București. Dacă la un protest care se bazează pe o chestiune reală, prețul aberant al facturilor la energie electrică și gaze, reușește să umple Piața Victoriei, atunci celelalte partide politice trebuie să fie foarte atente la noul partid intrat în Parlament acum doi ani. Dacă protestul rămâne la nivel de câteva sute sau câteva mii de oameni, înseamnă că nu are impact în capitala României. Poate o avea impact prin restul țării, dar nu în București. Este foarte important acest test la care George Simion își supune partidul," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3.

Chirieac: În Europa au fost proteste cu sute de mii de manifestanți pe exact aceeași temă

Întrebat ce se va întâmpla în continuare, în condițiile în care acest protest va strânge mulți oameni, Chirieac este de părere că în afara validării pe care Simion ar putea să o aibă în privința alegerilor viitoare, nu se va schimba nimic în mod concret: nici cuantumul facturilor la energie nu se modifica, nici mișcări în Guvern nu vor exista, însă partidele politice tradiționale ar trebui să-și pună niște semne de întrebare.

"După acest protest nu va urma nimic. Să nu vă gândiți că de mâine cade prețul la curent și gaze. Nu se va întâmpla asta, de fapt, nici nu acesta este scopul protestului. Nici Guvernul n-o să cadă pentru că are o majoritate confortabilă, de 70% în Parlament. Nu se pune problema de așa ceva. Este un gest politic care vine după alegerile din Italia, prin care George Simion încearcă puterea partidului său la București, ca să vadă câtă forță are în realitate. Câteva mii de oamenii nu sunt foarte mulți, dar dacă domnul Simion vine cu 30 000 - 40 000 de oameni în Piața Victoriei, marile partide vor avea o problemă reală, cumplită, la alegerile de peste doi ani și ar trebui să fie și un semnal pentru ele: dacă nu schimbă politica actuală, România nu va fi deloc bine. Este important si probabil că domnul Simion se bazează pe ceva, poate pe sondaje, pe stare de spirit, pe consilieri, pentru a face acest test acum. De altfel, în toată lumea civilizată, în Europa, am avut mitinguri cu sute de mii de oameni, exact pe această temă, prețul la curent și la gaze. În România, știți bine, nu s-a ieșit la protest decât că nu era Dragnea la pușcărie. Astăzi, când vorbim nu are nimeni nici o problemă cu facturile, cu energia, cu inflația, cu 10 lei litrul de benzină, atât cât a fost în vară. Nimeni nu a arătat că suferă, cel puțin în București," a mai spus Chirieac.

