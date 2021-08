”Cea mai gravă caniculă din 1987” în Grecia

Grecia este afectată de caniculă, a spus, luni, 2 august, premierul Kyriakos Mitsotakis. Temperaturile au atins chiar şi 45 de grade Celsius în unele regiuni.

„Ne confruntăm cu cea mai gravă caniculă din 1987, (care provoacă n.r.) o povară asupra reţelei de electricitate", a spus Mitsotakis după o întâlnire cu oficialii operatorului grec de distribuţie a energiei electrice.

Se aşteaptă ca valul de căldură să atingă temperaturi şi mai mari la începutul acestei săptămâni. Temperaturile extreme înregistrate în iulie 1987, la care s-a referit premierul, au ucis peste 1.000 de oameni, potrivit Euronews.

Mitsotakis a adăugat că autorităţile „fac tot posibilul pentru a controla situaţia” şi au îndemnat utilizatorii să „îşi limiteze consumul mai ales la începutul după-amiezii şi noaptea”.

Serviciile meteo prognozează temperaturi de la 40° C la 42° C pe insule şi de la 41° C la 43° C pe continent pentru zilele de luni şi marţi, cu maxime de la 44° C la 45° C în Peloponez şi Tesalia. În Atena, temperaturile vor depăşi 40° C, cu maxime de 43° C şi minime de 31° C, potrivit serviciilor meteorologice greceşti.



Incendiile care au izbucnit în weekend au scăzut în intensitate luni, dar pompierii au continuat să lucreze pentru a le controla.



Între timp, cel puţin opt persoane au murit în Turcia, în timp ce incendiile sălbatice s-au răspândit în partea turistică a sudului ţării, Uniunea Europeană şi alte naţiuni promiţând să trimită ajutoare.

Vremea, la extreme în România

Vremea este la extreme în România, împărțind țara în două, pe de-o parte fiind regiuni cu ploi și furtuni, pe de alta zone întregi afectate de caniculă.

„Astăzi va fi o zi caniculară în Capitală, ne așteptăm la valori în general de la 38 până la 40 de grade Celsius. Vom vedea cum vor evolua lucrurile pe parcursul acestei zile, cert este că ieri a fost una dintre cele mai călduroase zile până în prezent, am înregistrat 41 de grade la Calafat, 38 de grade la București, Filaret. Temperatura resimțită a fost una deosebit de ridicată, cu valori de la 40 până la 44 de grade la Zimnicea și în același timp indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic, înregistrând valori de 83 - 84 de unități în partea de est, sud-est a țării. Așadar, și astăzi o zi foarte caldă, caniculară, cu disconfort termin deosebit de accentuat. Mâine și în următoarele 3 zile, în partea de sud a țării, sud-est, vom vorbi de valori care să atingă la nivel local 35 - 36 de grade. Cu siguranță și săptămâna viitoare este posibil să discutăm, mai ales în jumătatea de sud a țării, de valori de temperaturi peste mediile săptămânii, așa cum arată informațiile la acest moment”, a spus Elena Mateescu, director ANM, la Digi 24.