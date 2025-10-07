€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:17 07 Oct 2025

EXCLUSIV Ce va fi la Miercurea Neagră e mai grav decât Codul Roșu. Ploi torențiale afară, furtuni politice înăuntru!
Autor: Anca Murgoci

Ce va fi la Miercurea Neagră e mai grav decât Codul Roșu. Ploi torențiale afară, furtuni politice înăuntru!
 

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de Cod Roșu, valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00, pentru mai multe județe din sud-estul României.

Dar Codul Roșu e puțin față de ce va fi la emisiunea Miercurea Neagră, de la ora 12.00, cu Diana Tache, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac!

Ploi abundente în București, dar ce furtuni avem pe scena politică? Mai iese soarele?

Nicușor Dan și-a ales consilierii. Cine lipsește? Cine este cel mai potrivit?

Congresul PSD ar putea fi în toamnă. Grindeanu a zis „până în Postul Crăciunului”. Ce se va întâmpla cu PSD?

Ce se întâmplă în coaliție? Este ruptură totală?

Cum interpretăm ultimele mișcări ale lui Ilie Bolojan? Au trecut 100 de zile de la preluarea guvernării.

Ce măsuri mai ia Guvernul pentru români? 

Ne afundăm în crize?

Când vom avea alegeri la Primăria București?

Toate răspunsurile, miercuri, la Miercurea Neagră, de la ora 12.00, cu Diana Tache, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac. Ca de obicei, vor ieși scântei! Stați cu noi! Ce întrebări aveți pentru Mugur Ciuvică? Haideți să-l punem în încurcătură!

@rodcnews

Urmariți Miercurea Neagră, săptămânal, de la ora 12:00, pe YouTube DCNEWS

♬ sunet original - DC News

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
România, lovită de Ciclonul Barbara. Elena Mateescu (ANM), prognoza actualizată pentru orele următoare, inclusiv în București
Publicat acum 3 minute
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 22 minute
Cod roșu de furtuni în Bulgaria! Trei morți și mii de evacuați pe litoralul Mării Negre: orașele se pregătesc pentru noi inundații
Publicat acum 41 minute
Mai rău decât Codul Roșu?! Mov pe hărțile meteo: Fenomene extreme amenință România
Publicat acum 43 minute
Trump, propus la Premiul Nobel pentru Pace de președintele Taiwanului. Ce "probă" ar trebui să treacă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close