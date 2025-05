„Ce se întâmplă?” în astrograma lui Răzvan Dumitrescu. Jurnalistul, sub lupa Danielei Simulescu

Răzvan Dumitrescu, jurnalist, prezentator și realizator al emisiunii ”Ce se întâmplă?”, transmisă săptămânal, în direct, pe DC News și DC News TV, s-a născut pe 30 mai 1965, în București.

Observăm că este un nativ cu Soarele în Gemeni. Adică unul care face ușor conexiuni între oameni și idei, căruia îi place să comunice, care știe să se adapteze de la o situație la alta. Și care va ști să îi învețe și pe ceilalți asta. Altfel spus, se pricepe la a traduce orice informație abstractă într-un mod practic pentru toată lumea. Dar zodia reprezintă doar scheletul astrologic, personalitatea și energia conștientă.

Poziția Lunii din momentul nașterii arată spectrul emoțional, reacțiile și modul în care își procesează stările interioare. Și din punctul meu de vedere, un aspect mult mai important ca poziția Soarelui. Ei bine, Răzvan Dumitrescu avea Luna în semnul Taurului. Nativul are o nevoie imensă de stabilitate emoțională, confort și siguranță materială. Tinde să fie calm, pragmatic și răbdător.

Mercur, planeta care se ocupă cu tot ce înseamnă proces cognitiv/decizional, comunicare și exprimare, se află tot în Taur. Dacă până acum am discutat despre o fire curioasă, dornică de schimbare și capabilă de socializare, de data aceasta, ne întâlnim cu o altă fațetă. Orice om cu Mercur în Taur învață totul pe cont propriu, preferă să își demonstreze orice informație, este foarte metodic, matematic și pragmatic, are propriul ritm. Plus un strop de încăpățânare.

Marte, planeta care se ocupă cu acțiunea, pasiunea, motivația, se afla în Fecioară și într-o conjuncție cu radicalul Pluto și inovatorul Uranus. Dacă ar fi să ni-l imaginăm pe nativ ca pe un soldat, am avea de-a face cu unul de tip chirurg, cu o precizie microscopică. Care analizează, organizează, despică totul în mai multe părți. Dar și cu acela care găsește resurse și soluții la toate problemele armatei. Și ca orice concept din astrologie, poziționarea lui Marte în Fecioară are și câteva vulnerabilități: autoexigența de nedescris care se poate proiecta și asupra celorlalți/riscul de a se pierde în prea multe detalii.

În astrograma natală a lui Răzvan Dumitrescu, observăm și o conjuncție Soare-Jupiter în Gemeni. Este unul dintre cele mai favorabile aspecte. Îi oferă încredere, noroc, expansiune constantă și dorința de a explora lumea.

Aspectul cel mai important este Nodul Sud din Săgetător. Acest punct este responsabil pentru bagajul "karmic" primit la naștere. În cazul acesta, avem un om într-o călătorie permanentă, la propriu sau la figurat, în căutarea independenței, cu un puternic simț al dreptății și cunoaștere.

