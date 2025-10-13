€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 21:35 13 Oct 2025 | Data publicării: 21:35 13 Oct 2025

Cătălin Drulă, surprins alături de Cristian Popescu Piedone, pe stadion
Autor: Roxana Neagu

drula piedone foto: captură video Digi24
 

Cătălin Drulă a fost fotografiat cu Cristian Popescu Piedone, pe stadion.

Cătălin Drulă, cel care, în acest moment, este poziționat drept candidatul USR la Primăria Capitalei, a fost surprins alături de Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5, la meciul România - Austria, pe Arena Națională. 

Fostul primar al Sectorului 5 se afla pe stadion alături de familia sa. Se pare că așezarea lângă Cătălin Drulă a fost din pură întâmplare, după cum a afirmat și politicianul USR, pentru Digi24. 

”Culise” ale discuției au fost publicate pe gândul. Se pare că cei doi politicieni au discutat, desigur, și despre meci, dar și despre politică. Alegerile locale pentru Primăria Capitalei nu au făcut excepție. Cătălin Drulă și-a exprimat nemulțumirea cu privire la amânarea organizării alegerilor. De cealaltă parte, Cristian Popescu Piedone l-a liniștit, asigurându-l că nu-i va fi contracandidat. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin drula
cristian popescu piedone
alegeri locale
alegeri bucuresti
candidat USR
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ÎCCJ, clarificările zilei în achitarea lui Bănicioiu și decizia dată în dosarul "Ferma Băneasa"
Publicat acum 4 minute
Cătălin Drulă, surprins alături de Cristian Popescu Piedone, pe stadion
Publicat acum 12 minute
Pământul are ”termostat”. Descoperirea care ar da peste cap schimbările climatice
Publicat acum 28 minute
Horoscop 14 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 47 minute
Revenire neașteptată la conducerea PSD. Numele surpriză care i se alătură lui Sorin Grindeanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 13 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 9 ore si 55 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close