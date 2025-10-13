Cătălin Drulă, surprins alături de Cristian Popescu Piedone, pe stadion

Cătălin Drulă, cel care, în acest moment, este poziționat drept candidatul USR la Primăria Capitalei, a fost surprins alături de Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5, la meciul România - Austria, pe Arena Națională.

Fostul primar al Sectorului 5 se afla pe stadion alături de familia sa. Se pare că așezarea lângă Cătălin Drulă a fost din pură întâmplare, după cum a afirmat și politicianul USR, pentru Digi24.

”Culise” ale discuției au fost publicate pe gândul. Se pare că cei doi politicieni au discutat, desigur, și despre meci, dar și despre politică. Alegerile locale pentru Primăria Capitalei nu au făcut excepție. Cătălin Drulă și-a exprimat nemulțumirea cu privire la amânarea organizării alegerilor. De cealaltă parte, Cristian Popescu Piedone l-a liniștit, asigurându-l că nu-i va fi contracandidat.