Carmen Avram, cenzurată: Nu exista niciun motiv să mă blocheze

'Am dorit să distribui, pe pagina mea de Facebook, postarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu, fost judecător al Curții Constituționale şi actual deputat în Parlamentul României, referitor la modul în care se poate sau nu desființa Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Postarea dânsei era foarte bine documentată, argumentată, scrisă civilizat. Prin urmare, i-am dat un share. Apoi mi-a apărut un mesaj din partea Facebook prin care mă înștiința că share-ul meu este împotriva comunității Facebook, care trebuie să se păzească de junk, fake news și spam. Prima dată am crezut că este o greșeală și am încercat din nou să distribui a doua zi, dar nu s-a putut.' a declarat Carmen Avram.

'Nu este în regulă blocarea mesajului deoarece postarea nu avea nimic injurios. Nu era nici fake-news, doamna fiind foarte bine documentată deoarece a fost și judecător la Curtea Constituțională. Nu exista niciun motiv pe lume ca Facebook să mă blocheze să dau share la ce a scris dânsa.' a spus Carmen Avram.

'Blocajul cred că se înscrie în tentativa Facebook de a prelua controlul asupra a ceea ce se postează. Din păcate, nu se preia controlul atunci când este vorba despre oameni care înjură sau fac fake-news, însă se iau măsuri atunci când este vorba despre registrul politic. De ce ar bloca cineva distribuirea unei chestiuni bine documentate dacă nu ar deranja ceea ce spune doamna Teodoroiu?' a evidențiat Carmen Avram.

Val de nemulțumiri. S-a mers prea departe!

'Este o problemă ceea ce s-a întâmplat și există deja un val de nemulțumiri care crește la nivel european despre acțiunile întreprinse de rețelele de socializare. Există o declarație a Germaniei, făcută acum câteva săptămâni, prin care se arată îngrijorată și nemulțumită de faptul că președintelui american, Donald Trump, i s-a blocat accesul la mediile de socializare. Dincolo de faptul că Trump era acuzat de instigare, dar care a fost achitat, este vorba de un președinte ales de zeci de milioane de oameni. Nu este cazul ca Facebook, Twitter sau alte platforme să decidă dacă textul este pe placul lor sau al utilizatorilor. Platformele de socializare pot să stabilească niște reguli și să acționeze în conformitate cu acestea.' a arătat Carmen Avram.

'S-a mers prea departe! Problema mea nu este că mi s-a blocat un share, ci că nu s-a verificat absolut deloc ce conține postarea respectivă! S-a acționat pripit! Este vorba despre doi oameni aleși, unul a postat, iar celălalt a vrut să o distribuie!' a spus Carmen Avram.

DC News: Ce acțiuni/atitudine veți lua în Parlamentul European după acest episod de cenzură la adresa dvs.?

'Voi lua o poziție în acest sens în Comisia pentru Piața internă și protecția consumatorilor (IMCO). De asemenea, anul trecut, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu reprezentanții Facebook și cred că voi mai avea ocazia asta deoarece am întâlniri și cu Apple, Amazon. Prin urmare, nu este nimic ieșit din comun, doar că data viitoare, când mă voi întâlni cu cei de la Facebook, le voi atrage atenția că a interveni în procesul politic și de exprimare liberă se aseamănă cu cenzura! Este împotriva regulilor și a principiilor Uniunii Europene. Nu trebuie să se ajungă și la cenzura care devine tot mai des întâlnită în ultima perioadă de timp. Voi ridica problema și în Grupul Socialist de ceea ce se întâmplă pe platformele de socializare”.

'Nu îi cunoaștem cu nume și prenume pe cei care își permit să blocheze un dialog între doi oameni aleși'

'Mă gândesc că nu Facebook din Sillicon Valley mi-a blocat share-ul. Consider că acest lucru s-a făcut cu siguranță din România. Problema este că nu îi cunoaștem cu nume și prenume! Cine sunt acești oameni care își permit să blocheze un dialog între doi oameni aleși într-un scrutin legal, unul de la Parlamentul European din Bruxelles și celălalt din Parlamentul României. Este inadmisibil ce s-a întâmplat. Nu este prima dată când îmi sunt blocate conținuturile pe care doresc să le public/distribui pe pagina mea. Cu siguranță sunt și alți oameni care au pățit aceleași lucru, dar care le consideră ca fiind simple accidente.' a concluzionat europarlamentarul Carmen Avram, pentru DC News.