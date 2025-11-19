€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Candidați la Primăria București. Lista finală anunțată de AEP
Data publicării: 18:36 19 Noi 2025

Candidați la Primăria București. Lista finală anunțată de AEP
Autor: Dana Mihai

Candidați la Primăria București. Lista finală anunțată de AEP FOTO: Agerpres
 

Ultimele sondaje arată o competiție extrem de strânsă pentru Primăria București, unde primii patru candidați sunt despărțiți de doar câteva procente.

În contextul unei curse imprevizibile, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat lista finală a tuturor candidaților înscriși în bătălia pentru funcția de primar general al Capitalei, confirmând o competiție amplă, cu nume consacrate, outsideri în ascensiune și independenți care pot influența decisiv redistribuirea voturilor.

Lista finală a candidaţilor validați pentru funcţia de primar general al capitalei a fost definitivă, Biroul Electoral Municipal București (BEM) a anunţat admiterea a 18 persoane în cursa electorală din data de 7 decembrie 2025.

Ce arată ultimele sondaje

Citește și: Eugen Teodorovici vrea să scape de ”panseluța modernă” a Capitalei: "E boala mea"!

Cursa pentru Primăria București se menține extrem de strânsă, potrivit celor mai recente sondaje, care arată că primii patru–cinci candidați sunt separați de doar câteva procente.

Ciucu și Drulă, umăr la umăr în lupta pentru locul al doilea

Citește și: Cine este Anca Alexandrescu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei

Sondajul Avangarde arată că Daniel Băluță se menține în fruntea clasamentului pentru Primăria București, cu 24%, însă diferența față de urmăritori este mică. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt aproape de el, cu 21% și 20%, ceea ce confirmă o competiție foarte strânsă între cei trei. Anca Alexandrescu este în continuare în creștere și ajunge la 17%, apropiindu-se de plutonul fruntaș. Candidații independenți și cei ai partidelor mici au scoruri între 3% și 5%, suficient cât să influențeze redistribuirea voturilor.

Un aspect important este că aproape toți bucureștenii intervievați, 88% spun că deja știu cu cine votează, semn că electoratul este stabil și greu de întors în ultima lună de campanie.

Întrebați cine cred că va câștiga alegerile, indiferent de propriul vot, oamenii îl indică tot pe Daniel Băluță ca favorit, la o distanță considerabilă față de ceilalți candidați. Majoritatea bucureștenilor mai spun că știu deja că alegerile vor avea loc pe 7 decembrie, ceea ce arată un nivel ridicat de atenție și interes pentru această competiție.

Citește și: Modernizarea Bucureștiului, prioritate pentru Băluță. Ce angajament și-a luat

Sondajul CURS arată o cursă la limită între Băluță, Ciucu și Drulă, fără un favorit detașat

Sondajul CURS confirmă că Daniel Băluță rămâne pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general, însă avansul său este redus, ceea ce menține cursa deschisă.

Pe locul al doilea, aproape la egalitate, se află Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, ambii cu aproximativ 22% din intențiile de vot.

Rezultatele indică o competiție extrem de strânsă între principalii candidați, fără un favorit detașat. Diferențele mici sugerează că mobilizarea electoratului și ultimele zile de campanie pot schimba decisiv clasamentul.

Candidați Primăria Municipiului București

  • Cătălin Drulă (USR)

  • Ciprian Ciucu (PNL)

  • Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală Dreptate pentru Bucureşti)

  • George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

  • Daniel Băluţă (PSD)

  • Virgil Alexandru Zidaru (independent)

  • Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

  • Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

  • Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

  • Vlad Gheorghe (independent)

  • Eugen Orlando Teodorovici (independent)

  • Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

  • Gheorghe Neţoiu (independent)

  • Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

  • Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

  • Angela Negrotă (independent)

  • Dănuţ Angelo Trifu (independent)

Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici, candidat la Primăria Capitalei și fost ministru de Finanțe, a fost invitat la DCNews, unde a vorbit ferm despre infrastructura urbană și investițiile pe care le consideră risipă de bani publici. El a criticat dur montarea stâlpișorilor pe trotuare, pe care i-a numit „panseluțele moderne”, susținând că administrațiile au înlocuit vechile cheltuieli inutile pe panseluțe cu aceste noi „furăciuni”. Teodorovici a acuzat faptul că mulți primari nici măcar nu știu câți stâlpișori au montat și unde au ajuns aceștia.

Candidatul a promis că, dacă ajunge primar general, va elimina aproape toți stâlpii montați pe trotuare, cu excepția celor din zonele de intersecție unde sunt necesari pentru protejarea pietonilor în situații de impact. „Toate dispar, pentru că sunt bani aruncați din buzunarul bucureșteanului”, a afirmat acesta, subliniind că intenționează să pună capăt acestor practici considerate ineficiente și costisitoare.

Interviul integral AICI.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria București și actual primar al Sectorului 6, a vorbit la interviurile DCNews despre necesitatea extinderii spațiilor verzi din Capitală și despre rolul lor esențial în combaterea efectelor încălzirii urbane. El a subliniat că singura direcție corectă pentru București este recuperarea spațiului verde și plantarea masivă de arbori, singurii care pot menține temperaturi suportabile în orașul tot mai sufocat de beton.

Ciucu a explicat că în Sectorul 6 a început deja procesul de refacere ecologică, cu zeci de mii de arbori plantați pe aliniamente stradale. El a precizat că nu este suficient să plantezi „ici și colo”, ci trebuie create adevărate coronamente, tuneluri verzi care să ofere umbră, protecție și un aspect plăcut. 

Interviul integral AICI.

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidat la Primăria București din partea USR, a criticat la interviurile DCNews modul în care Guvernul condiționează finanțarea proiectelor Capitalei în funcție de cine ocupă funcția de primar general. 

În discuție, Drulă a adus și o comparație cu modelul administrativ din New York, explicând că orașul american a trecut încă din 1898 printr-o reformă de consolidare care a unificat vechile municipalități sub un singur primar. El a subliniat că Bucureștiul este condus în continuare după o împărțire „artificială și comunistă”, în care sectoarele funcționează ca entități separate, ceea ce generează blocaje, suprapuneri și haos administrativ. Prin acest exemplu, candidatul USR a insistat asupra nevoii unei reforme profunde care să simplifice guvernarea Capitalei și să pună capăt „absurdităților birocratice” care o țin pe loc.

Interviul integral AICI.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

candidati primaria bucuresti
alegeri primaria bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că vrea să scoată țara din UE. Ce a spus Karol Nawrocki
Publicat acum 9 minute
Pensiile magistraților. Noul proiect introduce vârsta de 65 de ani cu o tranziție prelungită/DOCUMENT
Publicat acum 16 minute
Pasajul Unirii. Ce se întâmplă cu proiectul care ar putea schimba fața Bucureștiului. Explicația lui Robert Negoiță / video
Publicat acum 28 minute
Ciprian Ciucu, confesiuni sincere despre viața de familie și de primar: „Mi-aș da nota 8 ca tată”
Publicat acum 42 minute
Candidați la Primăria București. Lista finală anunțată de AEP
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close