Candidați la Primăria București. Lista finală anunțată de AEP

În contextul unei curse imprevizibile, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat lista finală a tuturor candidaților înscriși în bătălia pentru funcția de primar general al Capitalei, confirmând o competiție amplă, cu nume consacrate, outsideri în ascensiune și independenți care pot influența decisiv redistribuirea voturilor.

Lista finală a candidaţilor validați pentru funcţia de primar general al capitalei a fost definitivă, Biroul Electoral Municipal București (BEM) a anunţat admiterea a 18 persoane în cursa electorală din data de 7 decembrie 2025.

Ce arată ultimele sondaje

Cursa pentru Primăria București se menține extrem de strânsă, potrivit celor mai recente sondaje, care arată că primii patru–cinci candidați sunt separați de doar câteva procente.

Ciucu și Drulă, umăr la umăr în lupta pentru locul al doilea

Sondajul Avangarde arată că Daniel Băluță se menține în fruntea clasamentului pentru Primăria București, cu 24%, însă diferența față de urmăritori este mică. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă sunt aproape de el, cu 21% și 20%, ceea ce confirmă o competiție foarte strânsă între cei trei. Anca Alexandrescu este în continuare în creștere și ajunge la 17%, apropiindu-se de plutonul fruntaș. Candidații independenți și cei ai partidelor mici au scoruri între 3% și 5%, suficient cât să influențeze redistribuirea voturilor.

Un aspect important este că aproape toți bucureștenii intervievați, 88% spun că deja știu cu cine votează, semn că electoratul este stabil și greu de întors în ultima lună de campanie.

Întrebați cine cred că va câștiga alegerile, indiferent de propriul vot, oamenii îl indică tot pe Daniel Băluță ca favorit, la o distanță considerabilă față de ceilalți candidați. Majoritatea bucureștenilor mai spun că știu deja că alegerile vor avea loc pe 7 decembrie, ceea ce arată un nivel ridicat de atenție și interes pentru această competiție.

Sondajul CURS arată o cursă la limită între Băluță, Ciucu și Drulă, fără un favorit detașat

Sondajul CURS confirmă că Daniel Băluță rămâne pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general, însă avansul său este redus, ceea ce menține cursa deschisă.

Pe locul al doilea, aproape la egalitate, se află Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, ambii cu aproximativ 22% din intențiile de vot.

Rezultatele indică o competiție extrem de strânsă între principalii candidați, fără un favorit detașat. Diferențele mici sugerează că mobilizarea electoratului și ultimele zile de campanie pot schimba decisiv clasamentul.

Candidați Primăria Municipiului București

Cătălin Drulă (USR)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală Dreptate pentru Bucureşti)

George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

Daniel Băluţă (PSD)

Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

Vlad Gheorghe (independent)

Eugen Orlando Teodorovici (independent)

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

Gheorghe Neţoiu (independent)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

Angela Negrotă (independent)

Dănuţ Angelo Trifu (independent)

Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici, candidat la Primăria Capitalei și fost ministru de Finanțe, a fost invitat la DCNews, unde a vorbit ferm despre infrastructura urbană și investițiile pe care le consideră risipă de bani publici. El a criticat dur montarea stâlpișorilor pe trotuare, pe care i-a numit „panseluțele moderne”, susținând că administrațiile au înlocuit vechile cheltuieli inutile pe panseluțe cu aceste noi „furăciuni”. Teodorovici a acuzat faptul că mulți primari nici măcar nu știu câți stâlpișori au montat și unde au ajuns aceștia.

Candidatul a promis că, dacă ajunge primar general, va elimina aproape toți stâlpii montați pe trotuare, cu excepția celor din zonele de intersecție unde sunt necesari pentru protejarea pietonilor în situații de impact. „Toate dispar, pentru că sunt bani aruncați din buzunarul bucureșteanului”, a afirmat acesta, subliniind că intenționează să pună capăt acestor practici considerate ineficiente și costisitoare.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria București și actual primar al Sectorului 6, a vorbit la interviurile DCNews despre necesitatea extinderii spațiilor verzi din Capitală și despre rolul lor esențial în combaterea efectelor încălzirii urbane. El a subliniat că singura direcție corectă pentru București este recuperarea spațiului verde și plantarea masivă de arbori, singurii care pot menține temperaturi suportabile în orașul tot mai sufocat de beton.

Ciucu a explicat că în Sectorul 6 a început deja procesul de refacere ecologică, cu zeci de mii de arbori plantați pe aliniamente stradale. El a precizat că nu este suficient să plantezi „ici și colo”, ci trebuie create adevărate coronamente, tuneluri verzi care să ofere umbră, protecție și un aspect plăcut.

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidat la Primăria București din partea USR, a criticat la interviurile DCNews modul în care Guvernul condiționează finanțarea proiectelor Capitalei în funcție de cine ocupă funcția de primar general.

În discuție, Drulă a adus și o comparație cu modelul administrativ din New York, explicând că orașul american a trecut încă din 1898 printr-o reformă de consolidare care a unificat vechile municipalități sub un singur primar. El a subliniat că Bucureștiul este condus în continuare după o împărțire „artificială și comunistă”, în care sectoarele funcționează ca entități separate, ceea ce generează blocaje, suprapuneri și haos administrativ. Prin acest exemplu, candidatul USR a insistat asupra nevoii unei reforme profunde care să simplifice guvernarea Capitalei și să pună capăt „absurdităților birocratice” care o țin pe loc.

