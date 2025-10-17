Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va susţine, săptămâna viitoare, în cadrul coaliției de guvernare, organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie.



"Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, (...) trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor. Pentru că una este să ai un primar stabil, care are legitimitatea votului, şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionat este domnul Bujduveanu şi face tot ce ţine de el - azi a fost prezent la faţa locului (exploziei din Rahova - n.r.). Personal, cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede în final de noiembrie, început de decembrie", a declarat Bolojan, la Radio România Actualităţi, transmite Agerpres.

Bolojan: PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Nu văd niciun fel de problemă





Bolojan a mai spus că nu vede o problema de a respecta condiţia PSD ca fiecare partid din coaliţie să aibă candidat propriu.



"Calendarul ne permite şi voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. Dar PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti", a adăugat Ilie Bolojan.

"Funcţionarea actualei coaliţii fără unul dintre partide"





Legat de posibilitatea funcţionării coaliţiei fără unul dintre partide, Bolojan a susținut că "dacă s-ar şubrezi numărul de parlamentari ai coaliţiei, guvernarea ar fi mai dificilă".



"În ceea ce priveşte funcţionarea actualei coaliţii fără unul dintre partide, la modul aritmeticii parlamentare pe care o avem, dacă vrei să ai capabilitate şi stabilitate de a pune anumite reglementări în practică, trebuie să ai o majoritate parlamentară stabilă. În momentul în care nu o mai ai, apare o problemă. Şi aşa, cu toate că avem înţelegeri explicite că nu vom iniţia proiecte de legi care să aibă impact financiar, vedem comportamente ale unor colegi, nu mă apuc cum să critic partidele, care nu respectă acest lucru. Deci şi aşa e foarte greu să ţii patru partide într-o coaliţie, care au, teoretic, o majoritate stabilă în Parlament. Dacă s-ar şubrezi numărul de parlamentari ai coaliţiei, guvernarea ar fi mai dificilă", a explicat Ilie Bolojan.

Ce spune Bolojan despre stabilitatea coaliției





El a subliniat că este în interesul României să aibă o guvernare stabilă, "dar nu o stabilitate de aceasta mormântală, care nu face nimic, care se blochează, care e gripată în permanenţă, ci o stabilitate serioasă, care este perseverentă să ia decizii".



"Şi cred în responsabilitatea partidelor, ştiind în ce situaţie este România. Şi eu, personal, cred că, cu cât este mai stabilă coaliţia, cu atât capacitatea de a face lucruri este mai mare. Sper să nu ajungem în alte situaţii, sunt de evitat, din punctul meu de vedere", a mai adăugat premierul.