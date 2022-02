Când va NINGE în București. Florinela Georgescu: Iarna încă se lasă așteptată. ATENȚIE la ce se întâmplă în jumătatea de nord a țării

"Trebuie să reținem în primul rând faptul că ne aflăm la începutul lunii februarie, astfel încât este foarte posibil ca în zilele viitoare încă să avem manifestări de iarnă, îndeosebi în partea de nord-vest, vest-centru a țării și bineînțeles, în toate zonele de munte. La munte, pe lângă ninsorile pe care le așteptăm, chiar dacă vor fi slabe cantitativ, vor fi din nou intensificări ale vântului, chiar dacă astăzi și mâine, nu la cotele la care au fost în zilele precedente, chiar și așa viscolul își va face simțită prezența astăzi, mai ales în zona Carpaților Orientali, iar mâine posibil în multe zone din toate lanțurile montane.

Din punct de vedere al temperaturilor, încă vor rămâne cu valori foarte ridicate pe partea de sud a teritoriului, chiar dacă vom simți o ușoară scădere a acestora, adică e posibil astăzi să ne oprim doar la 8 grade, față de 10-11, cât am avut în ultimele două zile, dar în regiunile în care vremea va fi închis și va ninge, așa cum vă spuneam, vor fi temperaturi doar cu puțin peste 0 grade. Acest aspect al vremii se va menține în linii mari pentru următoarele 2-3 zile, așteptăm însă ca la începutul săptămânii viitoare să avem un nou episod cu vreme vântoasă, cu viscol, în zona montană și în aceste condiții să revenim la un tablou de iarnă firesc pentru această perioadă din an.", a declarat Florinela Georgescu la Realitatea Plus.

Când va ninge în București

Întrebată dacă va ninge și în Capitală, Florinela Georgescu a răspuns: "Deocamdată nu și foarte probabil ca nici săptămâna viitoare să nu fie condiții pentru un episod cu adevărat de iarnă pentru că încă temperaturile se mențin peste 0 grade, mai ales pe parcursul nopților și chiar primele zile ale săptămânii viitoare pot veni cu o încălzire pentru regiunile din sudul și estul teritoriului. În cazul în care, totuși, precipitațiile își vor face apariția și în zona Bucureștiului, cel mai probabil vor fi slabe cantitativ, deci iarna cu fenomenele cele mai severe încă se lasă așteptată în această parte a țării, atenție însă la ce se întâmplă în jumătatea de nord a României."

