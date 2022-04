Avocatul Elenei Udrea: Acest caz este fără precedent în justiția din România. Se află după gratii în mod ilegal / Foto: Captură video Realitatea Plus

Avocatul Veronel Rădulescu susține că extrădarea Elenei Udrea este un caz fără precedent în justiția din România.

„Acest caz particular al doamnei Udrea și al celor doi condamnați este fără precedent în justiția din România. Toți cei care s-au interesat în ultima perioadă au acordat atenție mai mult procedurilor care se desfășoară în Bulgaria, pentru că acolo se află doamna Udrea în prezent.

Eu zic că este foarte important să discutăm ce se întâmplă în România, că aici este locul unde trebuie să se producă reparațiile acestor anomalii din justiție. Pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție mai este o cale extraordinară de atac înregistrată tot la începutul anului 2019, când a fost pronunțată acea hotărâre nedreaptă dată de Înalta Curte în dosarul ”Gala Bute”.

Acest recurs în Casație are termen pe 16 mai anul acesta, dar, ținând cont de situația creată, această situație deosebită în care se află cei trei care execută o pedeapsă, în condițiile în care au fost condamnați de un complet nespecializat, așa cum a constatat Curtea Constituțională.

În apel au fost condamnați de un complet nelegal constituit. Este ușor să observăm că oamenii ăștia efectiv se află după gratii în urma unei condamnări nelegale, se află după gratii în mod ilegal. Eu am dispus o cerere la Înalta Curte de Casație și Justiție ieri, prin care am solicitat schimbarea termenului de 16 mai și mă aștept ca Înalta Curte să admită această cerere și să fixeze un termen de judecată cât mai repede posibil, pentru că și în această procedură este posibilă suspendarea executării acelei pedepse impuse de un complet în fond nespecializat”, a declarat avocatul Veronel Rădulescu, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus.

Udrea, mesaj din Bulgaria: Un copil trece prin drama de a fi lăsat fără mamă pentru a două oară

Elena Udrea a transmis că este arestată ilegal și că se roagă ca nicio mamă să nu treacă prin astfel de momente grele. Udrea se află în arest în Bulgaria și urmează să fie extrădată în România unde are de ispășit o pedeapsă cu închisoarea. Mesajul a fost transmis prin intermediul contului de Facebook al partenerului său. Marți, acesta a vizitat-o în Bulgaria.

"Vă mulțumesc tuturor celor care ați înțeles că sunt arestată ilegal, cu încălcarea Constituției României și a Deciziei CJUE, deopotrivă! Va mulțumesc tuturor celor care mă susțineți direct sau indirect, prin opiniile pe care le exprimați în mod public. Este nu doar cauza mea, ci și cauza apărării Constituției”, scrie în mesajul postat pe Facebook. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News