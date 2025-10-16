€ 5.0884
Data actualizării: 13:52 16 Oct 2025 | Data publicării: 12:34 16 Oct 2025

EXCLUSIV Australia, putere „Five Eyes”, o mare oportunitate pentru România. Interviu Milton Dick, Președintele Parlamentului din Australia
Autor: DC News Team

milton dick bogdan chirieac Milton Dick, președintele Parlamentului Australiei și analistul politic Bogdan Chirieac
 

DC News, DC News TV și DefenseRomania, publică în exclusivitate un interviu cu Excelența Sa Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei.

Interviul va fi difuzat în exclusivitate pe cele trei platforme ale DC Media Group azi, 16.10.2025, începând cu ora 13:00.

Milton Dick,  președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, a condus delegația australiană cu cel mai înalt rang care a fost vreodată în România. 

Bogdan Chirieac a menționat că vizita lui Milton Dick reprezintă încununarea muncii a doi ambasadori de excepție: doamna Alison Duncan, ambasadorul Australiei pentru România, și domnul Radu Safta, ambasadorul României la Canberra.

Acesta a fost primit în doar 24 de ore de președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, dar și de președinții celor două Camere din Parlamentul României, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean.

În exclusivitate, Milton Dick va discuta despre cooperarea dintre Australia și România, despre perspective ale dezvoltării relațiile bilaterale, dar și despre rezultatele pozitive pe care le-a avut după întrevederile cu înalții demnitari români.

Acesta va aborda și situația de securitate regională, dar și perspectivele politice și economice, în contextul în care României i se deschide ușa unei colaborări fructuoase cu una din cele mai solide democrații din lume. 

Australia e membră Five Eyes. Aceasta este una dintre cele mai vechi și strânse alianțe de informații din lume, formată inițial în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Reunește cinci state anglo-saxone, anume Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, care colaborează în domeniul economic, securității cibernetice și al interceptării comunicațiilor globale. Acordul, bazat pe schimbul extins de informații clasificate, are la bază pactul UKUSA, semnat în 1946, care stabilea principiile cooperării între serviciile de informații ale țărilor membre.

Australia joacă un rol crucial în acest format, datorită poziției sale strategice în regiunea Indo-Pacifică.

