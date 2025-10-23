€ 5.0823
Data actualizării: 16:02 23 Oct 2025 | Data publicării: 14:50 23 Oct 2025

Aspen 2025: Mesajul lui Nicușor Dan. Geoană și Gavriliță, anunțuri importante
Autor: Doinița Manic

nicusor-dan-summit-nato-iunie-2025-5_85882900 Sursa foto: Agerpres
 

Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România și Natalia Gavriliță, membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei, au oferit interviuri pentru DC NEWS.

Institutul Aspen România organizează în perioada 22–24 octombrie 2025, cea de-a 14-a ediție a Aspen – GMF Bucharest Forum. În acest context, DC NEWS difuzează, joi, 23 octombrie, interviurile exclusive acordate de Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România și Natalia Gavriliță, membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei.

Totodată, nu ratați începâd cu ora 16:00 și mesajul președintelui României, Nicușor Dan, cu ocazia celei de-a 14-a ediții a Aspen – GMF Bucharest Forum.

