Data publicării: 17:42 28 Oct 2025

ARPIM Innovation Forum 2025. Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - VIDEO
Autor: Doinița Manic

arpim eveniment Foto: ARPIM
 

DC NEWS va transmite LIVE ediția 2025 a Forumului Inovației în Sănătate, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”, organizat de ARPIM.

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) organizează, în data de 29 octombrie 2025, la Palatul Parlamentului – Sala Nicolae Bălcescu, Intrarea C1, ediția 2025 a Forumului Inovației în Sănătate, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”.

Temele principale de discuție:

  • Accelerarea accesului echitabil la tratamente inovatoare, prin politici aliniate standardelor europene și fundamentate pe dovezi științifice;
  • Valorificarea inovației pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea eficienței sistemului;
  • Consolidarea unui cadru național competitiv care să atragă investiții în cercetare, dezvoltare și în întreg ecosistemul farmaceutic inovator.

Evenimentul reunește un spectru larg de participanți - de la reprezentanți ai Guvernului și ai principalelor ministere, până la membri ai Parlamentului României și ai Parlamentului European, ambasadori, lideri ai companiilor farmaceutice inovatoare, experți din sănătate publică, reprezentanți ai organizațiilor de pacienți și ai mediului academic. 

Dialogul din cadrul evenimentului este orientat către identificarea de soluții concrete și aplicabile, care să contribuie la reducerea decalajelor față de standardele europene și la valorificarea reală a potențialului industriei farmaceutice în România. 

Evenimentul ARPIM poate fi urmărit miercuri, 29 octombrie, începând cu ora 10:00, LIVE pe contul de Youtube al platformelor DCNews, DC Medical și DC News TV, dar și pe paginile de Facebook ale DCNews și DCMedical.

