Anul Tigrului. Un an al conflictelor și al dragostei. Golea: ”Care țipă mai tare, ăla e mai bun”

Expertul în astre Marian Golea a dezvăluit tainele horoscopului chinezesc din Noul An al Tigrului.

”Într-adevăr, este Tigrul sub semnul apei și va fi un an formidabil al puterii, deci numai despre putere. Ceea ce s-a spus cu unu nu are nicio noimă. Încă nu ați văzut nimic.

Este un an foarte complicat, foarte complicat. Există în ceasul anului doi tigri și doi mistreți. Asta înseamnă că va fi un an al răzbunărilor și a celor care vor să devină lideri, dar ca să poți deveni lider, trebuie să ai oameni care să vină după tine, care te urmează și va fi un an foarte controversat, pentru că toată lumea va încerca să își aducă în spate cât mai mulți oameni”, a spus expertul în astrologie Marian Golea.

Situația de pe scena politică internațională ar putea fi explicată și de vibrațiile aduse de astrele din noul an chinezesc, Anul Tigrului.

”Dacă vedeți, totul se face pe picior de forță. Iar la nordul României nici nu vreau să menționez că se află steaua dezastrelor. Dezastrele nu vor ajunge în România, dar vom fi afectați destul de mult”, a mai spus Marian Golea.

Anul dragostei și al puterii

În afară de caracterul aprins, conflictual și răzbunător al anului, există și o parte mai luminoasă, care favorizează dragostea.

”Un an al dragostei, este favorabil pentru anumite zodii să se căsătorească. Cei care vor să fie victorioși trebuie să fie în lumină, în sensul că trebuie să fie cât mai vizibili: să meargă pe internet, să meargă pe toate mediile de socializare.

Există niște remedii pentru relații, dar atenție foarte mare la trădări. De exemplu, iepurii săracii pot avea o relație iluzorie, care să dureze foarte puțin”, a explicat Marian Golea.

Printre talismanele care pot fi purtate în acest an, unul este dedicat ”îmblânzirii tigrului”.

”În speranța că nu va părea amuzant, există o amuletă care se numește ”amuleta îmblânzirii tigrului”, pentru că sunt acei doi tigri ai anului care sunt foarte foarte puternici și din cauza asta ar cam trebui să îi îmblânzim. Cam tot anul e plin de certuri, cam toată lumea parcă este pusă numai pe ceartă. Nu mai există reconciliere, hai să țipăm, care e mai tare ăla e mai bun”, a mai spus Marian Golea în intervenția sa la Antena 3.

