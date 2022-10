ANM, atenţionări nowcasting Cod galben. Nouă județe sunt vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă valabile în localităţi din nouă judeţe.

Până la ora 9:30, în judeţele Covasna (Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani, Boroşneu Mare, Valea Mare), Braşov (Rupea, Hoghiz, Homorod, Buneşti, Ungra, Braşov, Făgăraş, Codlea, Prejmer, Tărlungeni, Ghimbav, Dumbrăviţa, Hărman, Şinca, Mândra, Voila, Şercaia, Viştea, Ucea, Părău, Beclean), Mureş (Târgu Mureş, Sighişoara, Luduş, Iernut, Ungheni, Pănet, Cristeşti, Albeşti, Bălăuşeri, Brâncoveneşti, Acăţari, Crăciuneşti, Deda, Reghin, Batoş, Sânpaul, Vânători, Aluniş, Lunca, Cheţani, Solovăstru, Lunca Bradului, Vătava, Răstoliţa, Ogra, Ruşii-Munţi, Suseni, Nadeş, Cuci, Saschiz, Ideciu de Jos, Bogata, Corunca, Coroisânmărtin, Stânceni), Alba (Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Ocna Mureş, Teiuş, Unirea, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Mihalţ, Stremţ, Şpring, Sântimbru, Ciugud, Mirăslău, Câlnic, Rădeşti, Cut), Harghita (zona depresionară) şi Sibiu (Avrig, Sălişte, Miercurea Sibiului, Porumbacu de Jos, Arpaşu de Jos, Cârţa) se va semnala local ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Sub atenţionare Cod galben de ceaţă se află, până la ora 10:30, şi judeţele Cluj (Gherla, Căşeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad), Sălaj (Gâlgău) şi Bistriţa-Năsăud (Petru Rareş, Uriu, Ciceu - Mihăieşti).

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Citește și...

Anul agricol 2021-2022, unul dintre cei mai secetoși din istorie

Gabriela Băncilă avertizează că anul agricol 2021-2022 a fost unul dintre cei mai secetoși din istorie. Aceasta a vorbit și despre lipsa precipitațiilor din vara acestui an și efectele asupra culturilor agricole.

„A fost o vară destul de caldă, cu valori de căldură chiar intense, mai ales la sfârșitul lunii iunie și în luna iulie. Valuri de căldură ce au determinat înregistrarea unor temperaturi comparabile cu cele mai ridicate și peste cele mai ridicate valori înregistrate de-al lungul timpului în special pentru regiunile din partea de vest și nord-vest a țării. Acest lucru, spus mai concret, înseamnă că în perioadele respective de valabilitate a codului roșu, pentru regiunile respective, s-au înregistrat recorduri absolute, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată de când se fac înregistrări pentru respectivele stații meteorologice. Există stații cu un regim de observații care depășește 100 de ani, stații care au un număr de ani de observații de sub 100 de ani, dar oricum ne raportăm la o perioadă de peste 60 de ani de măsurători meteorologice în respectivele amplasamente.“, a spus Gabriela Băncilă.

„Până în momentul de față, acest an se situează sub media anului 2019 și 2020, anii cei mai călduroși în țara noastră, însă se remarcă, cel puțin în perioada septembrie 2021 - august 2022, cea mai redusă cantitate de precipitații. A fost o cantitate de precipitații de sub 500 l/mp, 480l/mp mai precis, ceea ce face din această perioadă cea mai secetoasă perioadă din istorie.

Este foarte adevărat că pe parcursul lunii august și mai ales în ultimele două săptămâni, gradul acesta ridicat de instabilitate atmosferică a mai redus din deficitul de apă în sol și a mai crescut această medie, dar acest an agricol, 1 septembrie - 31 august, perioada la care ne raportăm pentru a evalua anii agricoli, putem spune că se situează în topul celor mai secetoși ani la noi în țară și această vară nu a făcut altceva, prin temperaturile ei ridicate, decât să accentueze această secetă care la sfârșitul lunii iulie era pe arii foarte extinse una deosebit de intensă“, a precizat, la DC News, Gabriela Băncilă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News