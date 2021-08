Anca Alexandrescu, întrebări de 100 de puncte: Cum se execută în PNL greșelile tinereții? Cine i-a plătit studiile lui Cîțu? Ce studii are premierul

”Premierul ne-a explicat ieri cu multă aroganță că nu își aduce aminte nici dacă a fost încătușat, nici cât a fost în custodia Poliției, nici cum a făcut rost de bani pentru a plăti amenda și onorariul avocaților, Probabil i-a jucat feste alcoolemia de 0,161 la sută (1,6 la mie, așa cum se exprimă în România, țară în care de la 0,8 la mie este infracțiune), scrie Anca Alexandrescu pe pagina sa de Facebook.

Poate își aduce aminte cine i-a plătit zeci de mii de dolari pe an pentru facultate, întreabă jurnalista?Sau poate își aduce aminte elementele din CV care îi lipsesc, de exemplu ce studii are, de fapt?

De asemenea, Anca Alexandrescu arată dubla măsură cu care acționează PNL, în cazul Cîțu. ”Vă aduceți aminte cum au executat-o colegii liberali pe Mona Muscă, atunci când s-a aflat despre greșelile sale din tinerețe?”, îl întreabă Anca Alexandrescu pe premierul PNL?

Mona Muscă, exclusă din PNL pentru o ”greșeală din tinerețe”

În august 2006, un lider important al PNL, Mona Muscă, a fost exclusă din partid după ce a apărut angajamentul său de colaborare cu Securitatea. Ca tânără profesoară care lucra cu studenți străini, Mona Muscă a fost invitată să semneze un act de colaborare cu Securitatea, în 1977. Douăzeci de ani mai târziu, exact în momentul în care sondajele o arătau în topul simpatiei alegătorilor de dreapta, a apărut actul respectiv. Conducerea PNL s-a reunit, la începutul lunii septembrie și a decis să o excludă din partid.

”Am realizat și eu după atâția ani de politică un lucru, a spus Mona Muscă, după excludere: dacă nu faci parte din grupuri politice de interese, dacă nu faci parte din grupuri economice de interese și ești doar un exponent al celor care te-au votat, te mănâncă toți, cu fulgi cu tot”.

Anca Alexandrescu: Să fie salarii de 3000 de euro pentru toți românii!

Iată postarea făcută de Anca Alexandrescu, pe Facebook:

