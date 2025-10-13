€ 5.0903
Data publicării: 17:22 13 Oct 2025

EXCLUSIV Analfabetismul funcțional: Prof. univ. dr. Lavinia Betea, cauze și soluții posibile, la DC Edu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

lavinia betea
 

Prof. univ. dr. Lavinia Betea vine la DC Edu.

Educația este temelia unei societăți sănătoase, dar în România sistemul de învățământ se confruntă cu provocări tot mai complexe. De la dificultățile profesiei didactice și analfabetismul funcțional, până la declinul lecturii, criza valorilor și impactul noilor tehnologii — toate vor fi subiecte de dezbatere în cadrul emsiunii DC Edu.

Profesorul Sorin Ivan, moderatorul emisiunii, va discuta în cadrul acestei ediții cu istoticul Lavinia Betea despre psihologia noilor generații, nevoia de consiliere a tinerilor, importanța cunoașterii istoriei și despre modul în care Inteligența Artificială transformă școala și universitatea de azi.

Iată lista principalelor teme de discuție:

  • Problemele învățământului românesc
  • Profesia didactică: dificultăți și exigențe necesare. Între proiecție și realitate
  • Analfabetismul funcțional. Cauze și soluții posibile
  • Declinul lecturii, scăderea culturii generale
  • De la Generația Z la Generația Alpha. Psihologia noilor generații
  • Confruntarea cu realitatea: bullying, violență, anturaje, droguri
  • Nevoia de consiliere și orientare a tinerilor 
  • Historia, magistra vitae. Importanța cunoașterii istoriei
  • Învățământul universitar: teme și probleme
  • Provocările Inteligenței Artificiale

Emisiunea va fi transmisă luni, 13 octombrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

 

DC EDU
Lavinia Betea
sorin ivan
