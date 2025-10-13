Analfabetismul funcțional: Prof. univ. dr. Lavinia Betea, cauze și soluții posibile, la DC Edu - VIDEO

Educația este temelia unei societăți sănătoase, dar în România sistemul de învățământ se confruntă cu provocări tot mai complexe. De la dificultățile profesiei didactice și analfabetismul funcțional, până la declinul lecturii, criza valorilor și impactul noilor tehnologii — toate vor fi subiecte de dezbatere în cadrul emsiunii DC Edu.

Profesorul Sorin Ivan, moderatorul emisiunii, va discuta în cadrul acestei ediții cu istoticul Lavinia Betea despre psihologia noilor generații, nevoia de consiliere a tinerilor, importanța cunoașterii istoriei și despre modul în care Inteligența Artificială transformă școala și universitatea de azi.

Iată lista principalelor teme de discuție:

Problemele învățământului românesc

Profesia didactică: dificultăți și exigențe necesare. Între proiecție și realitate

Analfabetismul funcțional. Cauze și soluții posibile

Declinul lecturii, scăderea culturii generale

De la Generația Z la Generația Alpha. Psihologia noilor generații

Confruntarea cu realitatea: bullying, violență, anturaje, droguri

Nevoia de consiliere și orientare a tinerilor

Historia, magistra vitae. Importanța cunoașterii istoriei

Învățământul universitar: teme și probleme

Provocările Inteligenței Artificiale

Emisiunea va fi transmisă luni, 13 octombrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.

