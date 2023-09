"Am ajuns să am necazuri și boli". Carmen Șerban, ritual în timpul cântărilor: "Atacurile sunt destul de mari"

"Și înainte să urc pe scenă, și când sunt pe scenă, și atunci când mă dau jos de pe scenă, ritualul este același. În ghilimele ritual. Mereu îmi fac cruce, mă închin și îl rog pe bunul Dumnezeu să fie cu mine. El este oricum cu mine, dar eu îl mai rog o dată, pentru că așa e bine, să îl mai și rogi și la final să spui și "Mulțumesc".

Sunt oameni care se uită fix la mine, unii de drag, alții cine știe… Mai e câte o nevastă geloasă și se uită urât la mine și atunci îmi transmite energia… Și, în timp ce colegii mei cântă partea instrumentală dintre părțile mele vocale, eu fac rugăciuni și implementez niște tehnici de curățare de moment, să pot duce programul până la capăt. Atacurile aceste energetice sunt destul de mari și unii sunt chiar puternici, vampirii aceia energetici, cum se numesc în termenii noștri populari", a spus Carmen Șerban pentru viva.ro.

"Am și ajuns să am necazuri și boli"

"După niște ani de dezvoltare personală și de vindecare de cancer și accesare a procedeelor de curățare și vindecare a sufletului și a corpului fizic prin credință, pot să spun că am învățat și eu de la alții. Am învățat că acest cuvânt, "noroc", face parte din categoria lucrurilor dobândite nemeritat, prin jocurile de noroc sau așa. Și, atunci, acestea sunt din spațiul celui cu cornițe. Ideal ar fi să spunem că am fost binecuvântați, nu că am avut noroc.

Nu am talismane. Talismanul meu este în suflet: Dumnezeu. E mereu în mintea mea, în sufletul meu. Așa trăiesc eu acum. Nu am fost așa toată viața, recunosc. Până nu am dat de necazuri, spuneam și eu ca alții că există Dumnezeu, dar practica mea era zero. Și, de aceea, am și ajuns să am necazuri și boli, pentru că o rană care este curată se vindecă. O rană care este murdară și nu se curăță se aprofundează, devine și mai adâncă", a mai spus artista.

Vezi și:Oana Roman, reacție fulger, după ce s-a vehiculat că ar fi fost "amanta" lui Marius Elisei: "Veți plăti, javrelor! Am un copil care citește"

Carmen Harra, previziuni despre România și alegerile care urmează: "Foarte multe lupte. Lucrurile explodează"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News