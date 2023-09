Carmen Harra, previziuni despre România și alegerile care urmează: "Foarte multe lupte. Lucrurile explodează"

"Economia nu este unde trebuie precum bine știți și din nefericire nu pare să se îmbunătățească nimic deocamdată, nu acum. Mai durează. Situația românilor este destul de dificilă din nefericire. Aș vrea să am puterea să schimb situația românilor, să le fac viața mai bună dar nu e la latitudinea unui om, e la latitudinea gândirii colective.

Dacă românii s-ar lupta mai mult pentru integritatea lor și ar redefini menirea și puterea lor și talentul pe care numai românii îl au din foarte multe puncte de vedere, să stea mai verticali și să elimine energiile negative, ar fi lucrurile mult mai bune. Și asta se va întâmpla, dar mai durează puțin. Asta este! Situația la ora actuală trebuie să o acceptăm așa cum este", a spus Carmen Harra pentru ciao. ro.

"Totul este în ceață"

"La capitolul alegeri nu văd nimic însă clar, totul este în ceață pentru că este foarte multă discordie și sunt foarte multe lupte, pare totul neclar. În toamna asta, pe plan politic, mereu lupte. Nu este un an agresiv, este un an mai calm din punctul ăsta de vedere, de parcă e calmul dinainte de furtună. Lucrurile explodează mai mult în 2024 și nu în anul acesta.

Covidul este încă reapărut, dar fără putere. Anul ăsta nu e un an cu prea multe elemente negative. Este un an care se dorește un an bun.

Dar, ca să aduc și niște răspunsuri pozitive cu războiul, prin toamnă, la sfârșitul anului, multe probleme, mai mult în partea rușilor decât în alte părți ale lumii. Și aici în America ne confruntăm cu o economie înfiorătoare, cu un colaps economic care devine din ce în ce mai evident", a mai spus Carmen Harra.

"O să pornim într-o altă direcție"

“Toamna 2023 vine cu un timp inteligent. Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este o perioadă de de revelație, este un timp în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm. O să pornim într-o altă direcție”, mai spunea Carmen Harra, în urmă cu ceva timp

