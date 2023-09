Oana Roman, reacție fulger, după ce s-a vehiculat că ar fi fost "amanta" lui Marius Elisei: "Veți plăti, javrelor! Am un copil care citește"

"Noi nu ne-am mai văzut încă din 2013, iar el a evitat să mai păstreze legătura cu mine. Probabil a făcut-o să-și salveze căsnicia, dar se pare că nu prea a realizat. Am simțit dintotdeauna că nu va fi de durată (...) El (nr Marius Elisei) mi-a scris în iunie anul 2016, pe Facebook, dar după aceea ma blocat iar. L-am cunoscut la 19 ani, am fost împreună câteva luni, m-a părăsit pentru un an, adică la 20 de ani, m-a căutat iarăşi. Iar după 8 luni ne-am mutat împreună. Şi aşa a fost. Nu este adevărat nici că relaţia lui cu Oana Roman a început la ceva timp după despărţirea noastră”, spune Florentina Gheorghe, potrivit cancan.ro.

"Că scrieți despre mine că sunt grasă și urâtă, e ok"

"Ce spuneam eu aseară? Facem orice ca să ne folosim de numele meu. Citesc azi dimineață această mizerie ordinară și de ultimă speță de titlu mincinos și degradant pentru cei care l-au scris. Vă treziți în 2023 să scrieți despre ceva ce s-a întâmplat în 2013? Despre o căsnicie care între timp nu mai există, dar există un copil care știe să citească.

Că scrieți despre mine că sunt grasă și urâtă, e ok. Că publicați mizerii pe care le spun alții despre mine, e ok. Că scrieți numai minciuni despre alții, e treaba voastră. Dar, când puneți la îndoială moralitatea mea ca om și femeie, nu se poate trece cu vederea. Pentru asta trebuie să dați socoteală și veți da socoteală.

"Veți plăti, javrelor!"

"Acum, eu pot să înțeleg că cineva vrea să apară prin ziare și să se victimizeze chiar și după 10 ani. E trist pentru o femeie să aibă încă resentimente și frustrări, chiar și după 10 ani. Pot înțelege asta, dar titlul care mă cataloghează drept amantă, un titlu fără echivoc... Nu scrie "se pare că...", ci prezintă lucrurile ca și cum sigur lucrurile stau așa. Ei bine, pentru acest titlu va trebui să dați socoteală.

Acum, Dumnezeu mi-e martor că, în relația mea cu Marius, eu nu am fost nici măcar o fracțiune de secundă amantă. Nu stau să explic ce și cum și nu mă justific pentru că nu contează decât ce știu eu și el în fața lui Dumnezeu. Știu cum a fost și ce comentează alții nu contează. Dar am un copil care citește și înțelege și minciuna și denigrarea mea ca om și atingerea moralei mele ca femeie. Asta nu se trece cu vederea și pentru asta veți plăti, javrelor!”, a încheiat Oana Roman.

