Data publicării:

EXCLUSIV  Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Vremea
arhivă
arhivă

Roxana Bojariu, climatolog ANM, a spus cum va fi vremea în luna septembrie.

Într-un interviu cu jurnalistul Val Vâlcu, Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a atras atenția asupra fenomenelor meteorologice extreme care pot să apară în prima lună de toamnă, ca urmare a prelungirii caracteristicilor meteorologice ale verii și în luna septembrie

„Toamna începe tot cu temperaturi mai mari, iar luna septembrie, așa cum ne-am obișnuit, capătă caracteristici de lună de vară, și continuă în această notă, chiar dacă va trebui să fim atenți și la ce se întâmplă pe termene mai scurte de anticipație, fiindcă avem o dinamică foarte pronunțată, iar aceste perioade cu temperaturi mari pot fi întrerupte de furtuni foarte puternice.

Va trebui să stăm cu ochii pe prognoze, pe actualizări, inclusiv pe cele NOWCASTING, care ne precizează care sunt fenomenele extreme, unde au loc și când se declanșează cu anume precizie. Putem spune că toamna care vine nu va face excepție și va avea fenomene extreme. Deși începe cu temperaturi ridicate, nu trebuie să scăpăm din vedere că putem avea și furtuni cu cantități de precipitații care cad în timp scurt, furtuni care nu sunt neapărat caracteristice unei toamne, fiindcă ele - cu ploi abundente în timp scurt, cu descărcări electrice - țin mai degrabă de caracterul de sezon convectiv al verii.

Cum vara se prelungește în toamnă, astfel de fenomene pot să apară cu o frecvență mai mare și în lunile de toamnă, cum am avut anul trecut. Să ne amintim de episodul 14-15 septembrie, în care România a trecut prin acele inundații rapide, din cauza cantităților foarte mari de precipitații. Atunci s-a și înregistrat, inclusiv pe litoral, o cantitate foarte mare pentru 24 de ore, la Mangalia, dar și în zona Galați. trebuie să fim atenți la toate aceste fenomene extreme“, a explicat, la DC News, Roxana Bojariu, climatolog în cadrul ANM.

CITEȘTE ȘI                      -                    EXCLUSIV  Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
30 aug 2025, 12:28
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
30 aug 2025, 11:52
Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade
29 aug 2025, 08:15
Cod Galben de caniculă și disconfort termic. ANM, zonele vizate
28 aug 2025, 10:34
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
25 aug 2025, 14:40
Prognoza pe două săptămâni, pe regiuni. Toamna vine cu temperaturi de vară, dar și cu vreme capricioasă
25 aug 2025, 13:34
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
25 aug 2025, 13:55
Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă
24 aug 2025, 12:02
RO-ALERT în București și Ilfov/ COD ROȘU în Iași/ Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea
22 aug 2025, 17:31
Cod portocaliu de averse și vijelii în 12 județe și la munte, vineri. Cod galben în peste jumătate din țară
22 aug 2025, 11:10
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie
19 aug 2025, 21:33
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
18 aug 2025, 19:01
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
18 aug 2025, 13:42
Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta
17 aug 2025, 22:06
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Vremea în București. Ce anunță meteorologii pentru Capitală. Schimbare bruscă
27 iul 2025, 14:14
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
acum 23 de minute
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
acum 39 de minute
Rusia nu își va recupera activele înghețate fără a plăti reparații, susține Kaja Kallas
acum 41 de minute
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
acum 1 ora 9 minute
SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului
acum 1 ora 22 minute
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
acum 1 ora 33 minute
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
acum 1 ora 58 minute
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
Cele mai citite știri
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
pe 29 August 2025
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
pe 29 August 2025
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
pe 29 August 2025
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
pe 29 August 2025
Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel