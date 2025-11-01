Adrian Năstase, omagiu pentru Fatos Nano, fost premier al Albaniei

Adrian Năstase i-a adus un omagiu lui Fatos Nano, fost prim-ministru al Albaniei, căreia țara îi datorează „multe dintre progresele făcute în ultimele decenii“.

„Fatos Nano, fostul prim-ministru al Albaniei și lider al Partidului Socialist din Albania (PS), a fost o figură centrală în perioada post-comunistă a țării. Moartea sa recentă reprezintă o mare pierdere nu doar pentru politica albaneză, dar și pentru întreaga națiune, care îi datorează multe dintre progresele făcute în ultimele decenii. De-a lungul unei cariere politice ce a durat mai mult de 30 de ani, Fatos Nano a jucat un rol fundamental în tranziția Albaniei de la un regim comunist strict la o democrație mai deschisă și orientată spre integrarea europeană.

L-am cunoscut încă de la începutul anilor ’90. Ultima dată, l-am întâlnit cu ocazia vizitei pe care a făcut-o la București, în calitate de premier, în 2003. Dar ne-am văzut și la numeroase întâlniri ale partidelor de stânga din Europa“, scrie Năstase.

Perioada de Tineret și Intrarea în Politică

„Născut în 1952 în Albania, Fatos Nano provine dintr-o familie de intelectuali. A studiat la Universitatea de Stat din Tirana, specializându-se în economie, iar mai târziu, a început să lucreze ca cercetător în domeniul economic. Timpul său ca tânăr intelectual a fost marcat de ascensiunea regimului comunist al lui Enver Hoxha, iar Nano a fost unul dintre cei care au simțit pe propria piele rigorile unui sistem autoritar.

Intrarea sa în politică s-a realizat în contextul sfârșitului regimului comunist, în momentul în care Albania se afla în pragul unei schimbări majore. Fatos Nano a fost printre cei care au început să pună bazele unui partid politic care să înlocuiască vechiul Partid Muncitoresc din Albania, partidul comunist de stat, și să propună o alternativă democratică. În această perioadă, el a devenit activ în cadrul Partidului Socialist, care, în 1991, a preluat conducerea țării într-o tranziție către un sistem mai liberal. A fost perioada în care l-am întâlnit, prima dată, la Tirana.

În 1992, după ce Partidul Democrat a ajuns la putere, Nano a fost arestat și condamnat la 5 ani de închisoare pentru corupție, mulți considerând că a fost vorba de un dosar politic“, scrie fostul premier.

Primul Mandat de Prim-Ministru și Criza din 1997

„Cariera politică a lui Fatos Nano a fost marcată de o serie de urcușuri și coborâșuri. După eliberarea din închisoare a fost desemnat, din nou ca premier, în 1997, dar acest mandat a fost marcat de o criză economică gravă. După prăbușirea sistemelor piramidale financiare care au dus la falimentul multor albanezi, țara a fost cuprinsă de revolte și instabilitate politică. Nano s-a aflat în fața unei sarcini extrem de dificile: să restabilească ordinea și să salveze economia țării.

În ciuda faptului că a fost criticat pentru modul în care a gestionat această criză, mulți consideră că, în final, Nano a reușit să aducă Albania pe drumul reconstrucției economice. A introdus măsuri pentru combaterea corupției și pentru restabilirea încrederii populației în guvern. De asemenea, a început procesul de modernizare al infrastructurii, lucru care a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a țării în deceniile următoare“, mai precizează Adrian Năstase.

Al trelea Mandat și Reforme Politice

„În 2002, Fatos Nano a revenit în funcția de prim-ministru, într-un context mult mai favorabil. În acest al doilea mandat, Nano s-a concentrat pe continuarea reformelor economice și politice, dar și pe integrarea Albaniei în structuri internaționale, precum Uniunea Europeană și NATO. În 2003, Albania a primit invitația de a începe discuțiile pentru aderarea la NATO, un moment esențial în politica externă a țării. Sub conducerea lui Fatos Nano, Albania a început să facă pași importanți pentru a deveni un partener de încredere pe plan internațional.

Nano a reformat și sistemul judiciar al Albaniei, implementând măsuri pentru a reduce corupția din instituțiile statului. De asemenea, în această perioadă au fost adoptate legi pentru îmbunătățirea transparenței și a bunei guvernări. Cu toate acestea, mandatul său nu a fost lipsit de critici. Oponenții săi au subliniat că multe dintre reforme au fost realizate parțial sau că au fost implementate cu dificultate“, punctează fostul premier al țării.

Provocările și Controversele

„Pe parcursul carierei sale, Fatos Nano s-a confruntat cu multiple controverse. Una dintre cele mai mari critici ale sale a fost legată de gestionarea crizei economice din 1997, în special pentru modul în care autoritățile albaneze au răspuns la colapsul sistemelor financiare. De asemenea, în perioada 2005-2006, guvernul său a fost acuzat de practici politice de tip clientelar, iar luptele interne din cadrul Partidului Socialist au dus la o instabilitate politică constantă.

În ciuda acestor provocări, Nano a rămas un lider respectat în rândul unei mari părți din populația albaneză, în special în rândul celor care susțineau procesul de integrare europeană. În acest sens, Nano este considerat unul dintre arhitecții principalelor progrese ale Albaniei în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană și integrarea în sistemul internațional“, explică Adrian Năstase.

Decesul și Moștenirea sa

„Fatos Nano lasă în urmă o țară care, deși cu multe provocări, a evoluat semnificativ în ultimii 30 de ani. Moartea sa a fost o ocazie pentru întreaga națiune de a reflecta asupra carierei sale și a impactului său asupra viitorului Albaniei. Mulți lideri politici și personalități din lumea internațională au adus omagiu lui Nano, recunoscându-i contribuțiile la dezvoltarea țării.

În ciuda criticilor care l-au însoțit de-a lungul carierei sale, moștenirea lui Fatos Nano este una de progres și transformare. A fost un lider care a jucat un rol crucial în stabilizarea Albaniei și în integrarea sa în structuri internaționale, în ciuda dificultăților interne și externe. De asemenea, a fost un promotor al reformelor și al democrației, încercând să aducă Albania într-o eră modernă, într-o perioadă de mari schimbări politice și economice.

Fatos Nano rămâne o figură emblematică a tranziției Albaniei post-comuniste. Moartea sa marchează sfârșitul unei ere pentru politica albaneză, dar și începutul unei noi etape, în care Albania continuă să evolueze pe drumul său spre consolidarea statului de drept și integrarea completă în Uniunea Europeană.

Moștenirea lui Nano este o lecție despre cum, chiar și în cele mai dificile momente, un lider poate juca un rol esențial în a modela viitorul unei națiuni“, conmchide Adrian Năstase.