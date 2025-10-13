€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:32 13 Oct 2025

EXCLUSIV Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Autor: Doinița Manic

Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem Foto: Pixabay
 

Un nou episod din emisiunea DC Conducem se difuzează marţi, 14 octombrie, de la ora 18:00.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, ne explică de ce acvaplanarea este cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. 

Vorbim, de asemenea, despre cazul românului prins în Norvegia de 61 de ori de acelaşi aparat radar. Ce explicaţii a dat acesta şi ce pedeapsă a primit? Ar fi utile asemenea sancţiuni în România? 

Dacă pentru reţelele sociale se impune acord parental până la vârsta de 16 ani, ar fi utilă o asemenea măsură legislativă şi în ceea ce priveşte trotinetele electrice? 

Dacă e obligatoriu să ţinem ambele mâini pe volan, cum schimbăm vitezele când avem maşină cu cutie manuală? Titi Aur răspunde întrebării unui urmăritor al emisiunii. 

DC Conducem se transmite marţi, 14 octombrie, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau sugestii de subiecte pentru emisiune, le puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected]

Rămâneţi alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dc conducem
titi aur
florin ravdan
acvaplanare
conducere defensiva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, la Casa Albă, săptămâna aceasta
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 39 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 13 ore si 21 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close