Acuze demontate şi de această dată. Mărturia edificatoare a prof. dr. Ioan Pleşa despre Sorin Cîmpeanu

Ministrul Sorin Cîmpeanu a făcut public, pe pagina sa de socializare, punctul de vedere al profesorului Ioan Pleşa.

Ce spune profesorul universitar

"Subsemnatul Pleşa Ioan, profesor universitar, titular al disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare din planul de învăţământ al Facultăţii de Agricultură din USAMV Bucureşti, doresc şi sunt în măsură să clarific unele aspecte ce ţin de continuitatea acestei discipline de bază pentru formarea inginerilor agronomi.

Fiind titularul disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare (...), în luna aprilie 1992 am început colaborarea didactică la disciplina Îmbunătăţiri Funciare cu dl. Sorin Mihai Cîmpeanu, care a parcurs sub îndrumarea mea toate treptele evoluţiei didactice.

Precizez faptul că am făcut parte din toate comisiile de concurs (comisii pentru ocuparea posturilor de preparator suplinitor, preparator titular, asistent universitar, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor universitar) şi am apreciat, de fiecare dată, în mod deosebit, calităţile profesionale şi umane ale dlui Cîmpeanu Sorin. În anul 1999, din poziţia de profesor titular al disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare, din grijă pentru pregătirea studenţilor la o disciplină de bază, am iniţiat realizarea unui îndrumar de lucrări practice de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului), ca suport didactic absolut necesar activităţii cu studenţii anului III, împreună cu colectivul care susţinea aceste lucrări practice. Repartizarea capitolelor a fost făcută din interes pur didactic între cei care susţineau lucrări practice cu studenţii, pe diverse componente ale disciplinei şi aveau la momentul respectiv mai multă experienţă specializată pe fiecare componentă (subsemnatul, prof. Ionel Jinga, conf. Alexandru Ene şi şef lucrări Sorin Cîmpeanu). Îndrumătorul de lucrări practice a fost multiplicat în Atelierul USAMV în ianuarie 2000.

După acest moment, pe baza bunei colaborări profesionale şi considerând că vreme de aproape 10 ani, dl şef de lucrări Cîmpeanu Sorin a acumulat suficientă experienţă didactică, odată cu retragerea mea la pensie, am propus colectivului de catedră ca, începând cu toamna anului 2000, disciplina de Îmbunătăţiri Funciare să fie preluată de dl şef lucrări Cîmpeanu Sorin, până la organizarea concursului. Am continuat să fiu aproape de viaţa universitară, din poziţia de Profesor consultant, şi după anul 2000 am colaborat îndeaproape cu domnul Cîmpeanu Sorin, pentru realizarea mai multor lucrări de îmbunătăţire funciare, în interesul pregătirii studenţilor", a transmis profesorul Ioan Pleşa.

"Am considerat oportun să preia îndrumătorul de lucrări practice"

"În anul 2006, pe baza foarte bune colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenţilor, am considerat oportun şi necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin muncă proprie, sub îndrumarea mea, titularul disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat şi pe care l-am perfecţionat împreună cu domnia sa, vreme de 15 ani. Am dorit, astfel, să se asigure buna continuitate a pregătirii studenţilor, la o disciplină căreia i-am dedicat întreaga mea viaţă profesională şi fără de care nu se poate imagina o agricultură modernă. Am făcut acest lucru cu dorinţa şi din convingerea confirmată că va putea fi cel mai bun continuator al disciplinei de Îmbunătăţiri Funciare. Astfel, lucrările practice au putut fi susţinute în continuare conform statului de funcţiuni de către profesorul Cîmpeanu Sorin, alături de profesorul Jinga Ionel, cu care dl Cîmpeanu Sorin a continuat să colaboreze până la ieşirea la pensie a profesorului Jinga Ionel, colectivul disciplinei fiind restrâns la acel moment la cei 2 profesori menţionaţi. Am gândit astfel schimbul de generaţii, conform uzanţelor universitare fireşti, în interesul didactic al pregătirii studenţilor.

Pe tot parcursul colaborării profesionale, dar şi după ieşirea mea la pensie şi până în prezent, dl Cîmpeanu Sorin a avut o conduită profesională şi morală ireproşabilă", a concluzionat prof.dr. Ioan Pleşa.

