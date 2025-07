A dat Nicușor Dan șpagă? Răspuns surprinzător al președintelui

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, în conferință de presă, dacă a dat șpagă, indiferent de natura ei. El a oferit un răspuns-fulger, râzând: ”Nu-mi aduc aminte”.

Sinonim cu ”nu vreau să spun”, președintele a avut o reacție imediată surprinzătoare: a evitat un răspuns direct. Nu a spus nici ”nu”, căci ar fi putut să apară dovezi că în trecut a dat șpagă, indiferent de scop, și ar fi ajuns ca fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, care s-a afundat, mai ales, din cauza minciunii.

Nu a spus nici ”da” ca să nu nască controverse și ”săpături”, să nu fie nevoit să vină cu explicații. În acest moment, președintele a oferit un răspuns evaziv, dar ideal, prin scurta ”pierdere”de memorie din conferința de presă.

Bolojan și rezolvarea ”prietenească”

În contextul scandalului în care a fost implicat fostul premier Dragoș Anastasiu, cu șpaga la ANAF, a ieșit la iveală o declarație a premierului Ilie Bolojan din 2020: ”Eu înainte de a fi primar am fost un mic comerciant. Mă duceam o dată pe săptămână la București, ca să fac aprovizionarea magazinelor mele și mă oprea Poliția noaptea pe la Turda și îmi lua bani. Era ca un fel de vamă de interior. Când intrai în București, din nou, te mai oprea o dată Poliția să-ți mai ia niște bani pentru că aveai mașină cu numere de provincie și oricum nu riscau nimic cu tine. Mi-am spus atunci că dacă va depinde vreodată de mine să schimb ceva o să fac tot ce este posibil ca să fac acest lucru ca sistemul public să înțeleagă că el este în serviciul cetățenilor și nu cetățenii sunt în serviciul primăriei”.

În urmă cu o zi, în conferință de presă, Ilie Bolojan a clarificat: ”Nu am spus că am dat mită. Am spus că erau niște practici de a te opri pe drum și de a-ți căuta nod în papură, și aveai posibilitatea să iei amendă sau să rezolvi altfel, în formula „prietenește”. Ani de zile în România, dacă nu recunoaștem că am avut multe sisteme care au funcționat defectuos ne mințim singuri. Fiecare a procedat cum a considerat de cuviință”.

