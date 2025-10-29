€ 5.0829
Data actualizării: 21:14 29 Oct 2025 | Data publicării: 21:10 29 Oct 2025

600 de militari, retrași din România. Sorin Grindeanu: Inacceptabil ca românii să afle din presa internațională
Autor: Roxana Neagu

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu Sursa foto: Agerpres
 

Sorin Grindeanu, liderul PSD, vine cu o reacție importantă față de retragerea a sute de militari americani din România.

”Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase.

În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor.

Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României.

Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează.

Citește aici: Răsturnare de situație din SUA: Congresul nu e de acord cu decizia Pentagonului de a retrage militarii din România 

Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente.

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral.

Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește - prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior - îndoiala în relația cu Partenerul Strategic.

În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic” este mesajul transmis de Sorin Grindeanu, lider al PSD, pe Facebook. 

