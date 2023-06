Zodiile care câştigă orice dezbatere. „E bine că sunt, dar câteodată trebuie să știe să se controleze”, conform lui Mihai Voropchievici

„Poți observa la locul de muncă sau la o petrecere că sunt anumite persoane care vor cu tot dinadinsul să știe tot, să cunoască tot, să împărtășească și să își impună punctul de vedere. Ei se pun pe primul plan și vor să își arate potențialul.

E bine că sunt și astfel de zodii, dar câteodată trebuie să știe să se controleze pentru a nu deveni nesuferite”, a spus numerologul Mihai Voropchievici.

Care sunt cele patru zodii care câştigă orice dezbatere

1. Capricornul

„Se spune că are un spirit competitiv extrem de dezvoltat, deci nu e recomandat dacă vrei să lămurești o problemă să intri în competiție cu un Capricorn. La locul de muncă, Capricornul va face tot ce este posibil pentru a avea o carieră de succes. Vrea să fie stimat, pus la loc de cinste, apreciat și în momentul în care este apreciat la justa lui valoare nu dă 100% din capacitatea muncii lui, dă 200%.

Capricornul vrea să demonstreze că nu mai e nimeni ca el. Pe o parte e bine pentru cel care l-a pus la muncă, dar pe de altă parte e rău pentru ceilalți, pentru că dorind să fie un exemplu pentru ceilalți, nu face decât să-și facă dușmani. Ceilalți vor fi priviți prin comparație și de aici vor apărea discuții.

Capricornul nu se prea pierde în detalii, nu se teme de orele suplimentare și are o capacitate de învățare care va surprinde foarte multă lume. Capricornul se află în top zodii predispuse la o carieră foarte bună în avocatură”, a precizat Mihai Voropchievici.

2. Fecioara

„O zodie care e meticuloasă şi foarte organizată este Fecioara. Trăsăturile care o fac potrivită pentru profesia de avocat - are multă disciplină și un caracter extrem de puternic. Are o memorie foarte bună și, practic, are standarde ridicate. E perfecționistă și niciodată nu se mulțumește cu jumătăți de măsură.

De asemenea, Fecioara are o latură ușor sensibilă. Ea reprezintă o zodie potrivită să lucreze cu publicul, cu oamenii și să-i ajute să depășească situații cu adevărat complicate”, a spus numerologul Mihai Voropchievici.

3. Balanţa

„Balanța reprezintă cântarul justiției. Se află în topul zodiilor predispuse la o carieră în avocatură. Adoră dezbaterile și se poate adapta foarte bine, indiferent de contextul discuției. Cântărește foarte bine, e diplomată, e corectă și vine cu dovezi analizând lucrurile din jur”, a declarat numerologul Mihai Voropchievici.

4.Scorpionul

„Intuiția este cea mai importantă calitate a Scorpionului. El își trăiește viața în funcție de aceasta și ajunge să atingă succesul în cariera sa. Scorpionul cunoaște foarte bine oamenii, dar și adevăratele lor intenții și are tendința de a citi printre rânduri și de a detecta imediat o minciună. Scorpionul ți-l faci prieten dacă nu minți”, a adăugat numerologul Mihai Voropchievici în cadrul emisiunii "Adevăruri ascunse".

