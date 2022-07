Vremea în weekend. Alertă meteo de caniculă. Ce se anunță pentru Capitală - Prognoza 16, 17 iulie 2022

Alerta meteo este pentru disconfort termic ridicat și instabilitate atmosferică temporar accentuată. Este valabilă astăzi, 15 iulie, și mâine, 16 iulie 2022.

”În intervalul menționat disconfortul termic va fi ridicat, local, în regiunile sudice și sud-estice, iar vineri (15 iulie) și în cele vestice, astfel încât indicele de temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 33 și 36 de grade.

Vineri, local în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar sâmbătă în cele sudice și sud-estice vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de peste 60...70 km/h), descărcări electrice, averse ce vor avea și caracter torenţial și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 20...30 l/mp.” anunță ANM.

Prognoza specială pentru București

Pentru Capitală, a fost emisă o prognoză specială.

Astfel, dacă astăzi disconfortul termic s-a anunțat ridicat, iar maximele de 36 de grade în Capitală, sâmbătă vremea va continua să fie ”călduroasă, disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar după orele prânzului va crește probabilitatea pentru înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 33... 34 de grade.” anunță ANM.

Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, avertizează că România va fi afectată de temperaturi caniculare cel puțin până săptămâna viitoare, iar lipsa precipitațiilor consistente va face fenomenul și mai greu de suportat. Conform acesteia, dacă în weekend vor mai fi temperaturi suportabile, de luni, acestea vor crește, ca joi și vineri să ne confruntăm cu maxime de 37-38 de grade Celsius, în termometre.

Temerea specialiștilor este că perioada care va urma va amplifica seceta, iar culturile deja afectate vor avea și mai mult de suferit.

"Din păcate, perioada caniculară se va prelungi cel puțin până la sfârșitul săptămânii viitoare, iar mai grav este că aceste temperaturi extrem de ridicate sunt asociate unei lipse de precipitații. Precipitațiile sporadice care se vor înregistra nu vor contribui cu nimic la refacerea necesarului de apă din sol. De altfel, pericolul este că temperaturile foarte ridicate sunt asociate cu lipsa ploilor, este problema precipitațiilor. Este o situație care se va agrava, pentru că cel puțin pe un orizont de 2 săptămâni nu se întrevăd precipitații.", a mai spus Florinela Georgescu.

Cupolă de foc deasupra României

În același timp, directorul ANM, Elena Mateescu, a vorbit despre o cupolă de foc: ”Este o masă de aer de origine tropicală, care atunci când persistă mai mult determină fenomene de acest tip, pe lângă temperaturile foarte ridicate, măsurate la umbră, de 40, 42, 43 de grade, așa cum s-au înregistrat începând de ieri în Portugalia și Spania, acolo unde este în vigoare o atenționare meteorologică de cod roșu pentru val de caniculă. Temperaturile în această zonă a Europei sunt de peste 40, 42 de grade în Spania, 43, 44 de grade în Franța, sunt sub cod portocaliu. Iată că și în Marea Britanie se înregistrează 33, 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Și pentru zona țării noastre, valuri de aer foarte cald de origine tropicală se vor resimți chiar de mâine, când vom înregistra temperaturi în creștere comparativ cu ceea ce am avut în ultimele zile, dar vom resimți cu siguranță zilele de caniculă, cu 35 de grade într-o bună parte din țară, în partea de vest, sud și est a României, când vor fi chiar și 35 de grade. Duminică și luni va fi o ușoară răcorire la 33 de grade, dar apreciem la acest moment că valul va fi în intensificare începând de marți și miercuri, în a doua parte a săptămânii, fiind de mai lungă durată” a spus Elena Mateescu, director ANM.

