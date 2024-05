Vremea în iunie. Temperaturi aproape de pragul caniculei și nopți tropicale. Elena Mateescu (ANM): Vor fi şi fenomene de instabilitate

"Vorbim de o vreme în încălzire şi iată că ultima zi a primăverii 2024 a adus deja valori de peste 30 de grade Celsius, în bună parte din ţară, context în care şi fenomenele de instabilitate au fost prezente, pentru că, aşa cum explicăm de fiecare dată, mai multă căldură în sistemul climatic coroborat şi cu o cantitate mai mare de vapori de apă în atmosfera generează şi aceste tipuri de fenomene la nivel local. Vorbim de averse torenţiale care, pe frecvenţe scurte de timp, pot cumula cantităţi de 30-40 de litri/metrul pătrat şi peste, condiţii în care se impune emiterea de avertizări de tip nowcasting.

"Temperaturile se vor apropia de pragul unei zile de caniculă"

Cu siguranţă, vor continua aceste fenomene şi în cea mai instabilă luna a anului şi a verii - luna iunie -, în condiţiile în care, iată, cel puţin debutul verii 2024 va fi caracterizat de o vreme în încălzire pentru că maximele vor fi cuprinse între 24-33 de grade. Deja, vara îşi face simţită prezenţa prin valorile maximelor. Pe parcursul acestui sfârşit de săptămână şi chiar săptămâna viitoare, cu siguranţă nu vor fi variaţii mari de la o zi la alta, ci un ecart între aceste valori - 24-25 de grade, până la 33 de grade. Dar cu siguranţă temperaturile resimțite - în condiţiile în care va fi resimţită şi mai multă umezeală - se vor apropia de pragul unei zile de caniculă. Şi minimele vor fi destul de ridicate, se apropie de o noapte tropicală, pentru că vorbim de valori de până la 19 grade.

Dar, aşa cum menţionăm, vor fi şi fenomene de instabilitate, nu numai în zona montană, dar şi în restul ţării, unde, la nivel local, este posibil să mai consemnăm averse care pot depăşi, pe frecvenţe scurte de timp, 20-30 de litri/metrul pătrat şi vorbim şi de posibile rafale care pot depăşi 70 de km pe oră", a explicat Elena Mateescu, la Digi 24.

Vara lui 2024, nou record

"Cei de la Copernicus şi alte centre meteorologice internaţionale estimează o probabilitate foarte ridicată ca 2024 să doboare recordurile înregistrate în 2023. După cum ştim, nici România nu a făcut excepţii, în condiţiile în care 2023 a fost cel mai călduros an la nivel mondial și România a înregistrat aceeaşi evoluţie cu un 2023, începând din 1900 şi până în prezent, cel mai cald an. Şi chiar debutul anului 2024 a adus, ne amintim, situaţii în care au fost doborâte recordurile zilnice ale temperaturilor maxime sau minime şi, nu în ultimul rând, şi la nivel lunar am înregistrat în topuri trei cele mai călduroase luni până în prezent şi experimentăm şi 11 luni consecutive, la nivel mondial, ca fiind cele mai călduroase - vorbim de intervalul până în luna aprilie", a mai precizat directorul ANM.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News