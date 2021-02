DCNews a inițiat, în urmă cu mai puțin de 24 de ore, un sondaj despre această moțiune simplă care-l vizează la Vlad Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătății.

La sondaj au putut răspunde doar cititorii DCNews.ro care au dorit să-și exprime opinia în acest sens. Fiecare cititor poate vota o singură dată. În momentului închiderii sondajului (ora 10:00, 17 februarie 2021), acesta înregistra peste 10.000 de voturi, după cum arată graficul de mai jos:

Conform răspunsurilor înregistrate, constatăm că 79,3% dintre respondenți au bifat varianta ”Da” la întrebarea ”Să plece Vlad Voiculescu?”. Numeric, vorbim de 8209 oameni. Un număr de 2146 au răspuns ”Nu”, reprezentând 20,7% din totalul răspunsurilor.

Vlad Voiculescu nu se consideră responsabil

Vlad Voiculescu, deși a declarat public că nu se simte responsabil pentru ultimele întâmplări tragice din sistemul medical din România, este aspru criticat chiar din PNL, partidul de coaliție. ”Demisia ar trebui să aibă legătură directă cu responsabilitățile dintr-un caz sau altul” afirma el după incendiul de la ”Matei Balș”. ”Avem nevoie să stabilim responsabilitățile și responsabilii. Trebuie să avem răbdare să vedem cauzele care au dus la ceea ce s-a întâmplat ieri” mai susținea, în acest caz.

Vezi și: TOP faze de la conferința de presă a lui Vlad Voiculescu. De la ”cine știe ce tragedie va veni peste noi mâine” la ”să fie cald, să nu fie rece”

Fuga de responsabilitate s-a produs și-n cazul pacientului ars, transferat în trei spitale din România și transportat prea târziu în Belgia.

Vezi aici: Vlad Voiculescu fuge de responsabilitatea pentru transferul pacienţilor arşi în străinătate

Roman, PNL: Are un mandat plin de bâlbe

Într-o intervenție la Antena 3, în urmă cu doar două zile, liberalul Florin Roman afirma: "Eu nu sunt mulţumit de activitatea domnului ministru Vlad Voiculescu.(...) Voi vota împotriva moţiunii, pentru că nu pot face altfel. Mi-am exprimat public nemulţumirea faţă de domnul ministru Voiculescu de mai multe ori, pentru că eu cred că domnia sa are un mandat plin de bâlbe la minister”.

Preda, PNL: Eu, personal, nici nu pot să-l ascult

Un alt liberal, Cezar Preda, spunea, la România TV: ”E clar că partidul meu şi coaliţia au hotărât să-l susţină şi să respingă moţiunea. Decizia e una care ne obligă pe toţi să tragem concluziile şi să urmăm un drum pe care ni-l promite acest domn. Eu, personal, nici nu pot să-l ascult. Sincer vă spun. Nu pot să-l ascult, nu pot să văd decât aroganţă, lipsa ruşinii, omul nu are nicio problemă...

Să o luăm cronologic: pe morţii de la Colectiv au picat guverne, s-a construit o nouă realitate pe care românii chiar şi-o doreau, pentru ca viaţa şi sănătatea lor să fie apărate. În momentul în care am avut o tragedie, am ajuns la guvernare, am ajuns ministrul Sănătăţii şi am stat un an, nu avea voie niciun om adevărat, de valoare, să plece de la guvernare fără să lase cărămizile unui spital de arşi. Nu avea alt obiectiv. (...) Nu s-a făcut acest lucru, tragedia celui de la Constanţa spune totul, totul se află după ce se întâmplă, nu există niciun fel de coerenţă, niciun fel de program.

Din punctul meu de vedere nu am ce să vă spun despre acest om. Dacă PNL a hotărât să-l susţină, să-l apere, mă supun, însă acest om nu merită apărat. Ascultaţi-mă pe mine!".