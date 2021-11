Virgil Guran anunță DEMISIA lui Ludovic Orban din PNL: Sunt prieten cu el, dar rămân în partid. Am un cuvânt de spus

Virgil Guran, lider PNL, și cunoscut ca fiind un apropiat al lui Ludovic Orban, a discutat astăzi cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu în direct la ”Ce se întâmplă?”, pe DC News și DC News TV.

Întrebat dacă Ludovic Orban își va da demisia din Partidul Național Liberal, Virgil Guran s-a arătat aproape convins.

”Ludovic Orban a spus că, dacă vom face coaliție cu PSD-ul, va pleca. Deci apropo de chestia cu datul afară a lui Ludovic, nu cred că se va ajunge și nu cred că e oportun și din cauza acestui lucru. Ludovic Orban s-a ținut de cuvânt, din păcate, uneori a vorbit înainte să se consulte cu colegii și apoi s-a ținut de cuvânt. Cred că se va ține de cuvânt, adică va demisiona în momentul în care se va semna colaborarea”, a declarat Virgil Guran.

Nu-i dă multe șanse lui Orban

În cadrul intervenției, politicianul a menționat și câți alți politicieni vor mai pleca alături de Ludovic Orban.

”Păi, în prima fază, sunt 17 persoane, este posibil să mai existe o nemulțumire. Și acum când se face o alianță cu adversarul nostru etern, sunt convins că sunt colegi care sunt nemulțumiți și e posibil ca unii să facă acest gest (n.r. să plece). Părerea mea este că o să se facă un partid de sorgintă liberală”, a mai spus Virgil Guran.

El nu dă mari șanse lui Ludovic Orban, afirmând că partidele care se desprind din partide mai mari ”nu prea țin”.

”Asta a lovit mult Partidul Național Liberal în istoria post decembristă, faptul că s-au tot desprins anumite grupări. E adevărat, suntem un partid care se mișcă, efervescent, poate și din cauza asta. PSD-ul ați văzut că a rămas bloc. Părerea mea e că partidele care se desprind așa și rup nu prea țin”, a continuat Virgil Guran.

Pleacă și Virgil Guran din PNL?

Virgil Guran a fost întrebat și ce va face el în relația cu PNL-ul și dacă va pleca din partid, având în vedere că l-a susținut pe Ludovic Orban.

”Da (n.r. l-a susținut pe Ludovic Orban) și repet, eu sunt prieten cu el și îl respect în continuare, dar nu merg într-o formațiune creată de... Rămân în PNL pentru că eu consider că am un cuvânt de spus și pot să influențez, cât pot eu de bine, atât partidul și poate și guvernarea, acolo foarte foarte puțin, dar bănuiesc că dacă toți am avea atitudinea asta am reuși mai mult. Nu cred că pleacă mai mult de 20-21 de parlamentari”, a mai declarat Virgil Guran.

AFLĂ MAI MULTE DIN VIDEO:

Orban ar putea fi exclus vineri din PNL

Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, ar putea fi exclus din partid vineri, când se vor analiza declarațiile sale din spațiul public și atacul la adresa președintelui României și a președintelui PNL, a anunțat, miercuri, Florin Cîțu.

CITEȘTE ȘI: Virgil Guran: PSD, un partid așezat. Găsești oameni cu care să discuți