Întrebat de Răzvan Dumitrescu, la DCNews TV, "cum este acum PSD-ul, mai este ciuma roşie?", Virgil Guran a spus: "Din punctul meu de vedere, niciodată nu i-am considerat ciuma roşie. Am spus întotdeauna că au condus şi nu au condus bine şi o spun în continuare că este aşa, dar au un partid aşezat, totuşi, unde găseşti nişte oameni cu care să discuţi. Eu, repet, am votat împotriva alianţei cu ei, nu pentru că nu îi respect - eu îmi respect adversarii, iar PSD este un adversar redutabil. Ideea mea este următoarea: în momentul în care suntem împreună noi cu PSD-ul, credeţi-mă că nu mai există o opoziţie constructivă. Există doar o opoziţie de scandal, o să vedeţi. Cu boxe în Parlament, probabil, cu scos în stradă oameni pentru orice şi pentru nimic. Pe când, eu cred că o opoziţie trebuie făcută logic, constructiv, în condiții democratice, nu în condiţii de scandal".

Orban ar putea fi exclus vineri din PNL

Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, ar putea fi exclus din partid vineri, când se vor analiza declarațiile sale din spațiul public și atacul la adresa președintelui României și a președintelui PNL, a anunțat, miercuri, Florin Cîțu.

„Vom discuta declarațiile domnului Orban din ultima perioadă în spațiul public și atacul la adresa președintelui României și a președintelui Partidului Național Liberal și vom vedea decizia BEx”, a spus liderul liberalilor, Florin Cîțu, întrebat dacă Ludovid Orban va fi exclus.

Amintim că Ludovic Orban a lansat, în ultima perioadă, o serie de atacuri la adresa conducerii PNL și a președintelui Klaus Iohannis pentru decizia de a începe negocierile cu PSD pentru formarea unei alianțe guvernamentale. Ludovic Orban a mai spus că va pleca din PNL dacă se va face alianța cu PSD.

Ce spune Florin Cîțu despre alianța cu PSD

De asemenea, tot miercuri, Florin Cîțu a fost întrebat cum le explică românilor alierea cu PSD. „Trebuie să ne uităm cum am ajuns astăzi aici. Din păcate, foștii parteneri au dat mâna cu PSD, nu au mai vrut să dea mâna cu noi și suntem azi aici, când trebuie să facem o guvernare pentru români. Le spunem celor care ne-au votat că niciunul dintre principiile pentru care ne-au votat și niciunul dintre măsurile pentru care ne-au votat nu va fi diluat sau nu va dispărea în această guvernare. Vom merge în continuare în această guvernare pentru a apăra proprietatea privată”, a răspuns președintele PNL.

Totodată, Florin Cîțu i-a asigurat pe antreprenori că nu vor crește taxele: „Pentru asta suntem acolo. Dacă această guvernare înseamnă să fim lângă social-democrați, asta este. În acest moment, aceasta este soluția pentru România. Nu vom abdica niciun moment de la acele măsuri și principii pentru care am fost votați!”

Întrebat dacă este vorba și despre o situație de confort și pentru președintele Klaus Iohannis, în condițiile în care de mai multe ori PSD a spus, anterior, că și-ar dori suspendarea președintelui, Florin Cîțu a răspuns astfel: ”Nu. Nu are nicio legătură. Este vorba de o soluție pe care o avem în acest moment. Am încercat toate soluțiile: a fost un guvern minoritar condus de Dacian Cioloș, nu a primit voturile. S-a încercat un guvern minoritar PNL - UDMR, nu s-a ajuns la o soluție. Am flexibilizat mandatul și am mers către USR, care a rămas ferm pe poziție. Nu a înțeles că trecuseră congresele și puteam să discutăm. Am venit în partea cealaltă. Nici aici nu este cristalizată, nu avem o soluție, încă se negociază”.

