Victorie în instanță pentru Dragnea. Flavia Teodosiu: Am avut o mare surpriză

Astăzi, magistrații Judecătoriei Sectorului 5 din Capitală au decis că lui Liviu Dragnea i-au fost încălcate drepturile la sănătate și apărare. Decizia este una definitivă. Avocata acestuia, Flavia Teodosiu, a intervenit telefonic la Previziuni, la Antena 3, și a comentat decizia instanței. De asemenea, avocata a oferit detalii și despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea:

„În primul rând, decizia de astăzi ajută în ideea în care mai adăugăm niște drepturi la lista de drepturi încălcate la lista de drepturi încălcate domnului Dragnea. După ce au fost încălcat dreptul la muncă și altele, constatăm faptul că în cadrul penitenciarului a fost încălcat și dreptul la sănătate și dreptul la asistență juridică. Dânsul a și explicat, a avut o intervenție chirurgicală pe spate, iar ulterior, întrucât l-au carantinat încă odată, din punctul nostru de vedere fără niciun fundament medical sau legal, atunci când trebuia să i se acorde asistența medicală nu i s-a acordat, întrucât asistentul nu a avut voie să intre în cameră, iar domnul Dragnea nu a avut dreptul să iasă din cameră, motiv pentru care dânsul a fost obligat să se miște singur pe spate sau să apeleze la bunăvoința unuia dintre colegii de cameră, ceea ce s-a și ntâmplat.

După câteva zile, în ciuda faptului că medicul recomandase clar pansarea din două în două zile și curățarea locului, s-a reinfectat și a trebuit să fie operat a doua oară, tocmai pentru că nu i s-a acordat această asistență.

Ne-am plâns judecătorului de supraveghere a privării de libertate, acesta ne-a dat dreptate, a admis plângerea, iar penitenciarul a contestat încheierea judecătorului și așa am ajuns la Sectorul 5. Astăzi, la Judecătoria Sectorului 5 s-a pronunțat instanța și a respins decizia penitenciarului, constatând că domnul Dragnea a avut dreptate, căci i s-au încălcat aceste drepturi, iar judecătorul de supraveghere a privării de libertate în mod corect i-a dat dreptate.

În ceea ce privește încălcarea dreptului la apărare, întrucât domnul Dragnea trebuia să semneze niște documente foarte importante, unul din colegii mei a fost și a dorit să-l vadă astfel încât să asigure semnarea. Aceasta i-a fost refuzată, dânsul nu a putut să pătrundă în penitenciar. Și dânsului și mie ni s-a spus că este în carantină și că nu ne putem duce, motiv pentru care a trebuit să apelăm la o modalitate absolut nefirească, să dăm unui jandarm să se ducă cu hârtiile la domnul Dragnea să semneze. Noroc că știm semnătura dânsului. Acestea au fost elementele care au determinat instanța să decidă că dânsului i-au fost încălcate aceste două drepturi“, a precizat avocata.

Îngrijorări privind starea de sănătate

„Vineri am avut o surpriză imensă, întrucât ni s-a spus că este internat, deși dânsul nu era internat. Acum nu știu dacă azi e internat, nu am vorbit nimic de dimineață cu dânsul. Nu am vorbit, nu m-a sunat, sper ca starea de sănătate să fie bună. Vineri am vorbit ultima dată cu el. Am mari așteptări la ziua de miercuri și sper în ceva bun“, a conchis avocata Flavia Teodosiu.

VEZI ȘI - Decizie: Lui Liviu Dragnea i-a fost încălcat dreptul la sănătate