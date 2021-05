Decizie: Lui Liviu Dragnea i-a fost încălcat dreptul la sănătate

Potrivit Antena 3, lui Liviu Dragnea i-a fost încălcat dreptul la sănătate. Conform judecătorilor, liderului PSD până în 2019 i-au fost încălcate drepturile la sănătate și apărare. Decizia a fost dată de magistrații Judecătoriei Sectorului 5, iar aceasta este definitivă.

Liviu Dragnea rămâne în spatele gratiilor, dar miercuri, pe 19 mai, acesta va veni în fața judecătorilor cu o contestație împotriva respingerii cererii de liberare condiționată.

La finalul lunii aprilie, magistrații Judecătoriei din Sectorul 5 au motivat respingerea eliberării lui Liviu Dragnea.

Astfel, conform informațiilor furnizate de aceștia, Liviu Dragnea „nu a dat dovadă de un comportament exemplar“, a primit 8 recompense, foarte puține pentru a putea fi eliberat. De asemenea, judecătoarea face referire și la o sentință anterioară a lui Liviu Dragnea și spune că vorbim de „un concurs de două sancțiuni“. Totodată, potrivit acesteia, problemele medicale nu reprezintă un criteriu, iar penitenciarul e obligat să asigure dreptul la asistență medicală (citește mai multe AICI).

De asemenea, Codrin Ștefănescu, unul din apropiații lui Liviu Dragnea, declara la acea vreme:

"Ieri am fost să-l vizitez din nou la închisoare. Am crezut ca e pentru ultima oară și i-am spus asta. Că va veni acasă și azi i se va aproba eliberarea condiționată. M-am înșelat! Sistemul nu-l lasă sub nici o formă în pace! Există o frică îngrozitoare de ceea ce reprezintă încă Liviu Dragnea! Iar decizia, de astăzi, de-al ține încă închis, cu siguranță a enervat imens de mulți oameni! Care sperau sa i se facă dreptate măcar acum!"

„Am vorbit acum cu el și am vorbit și ieri, pentru că am fost în vizită și am crezut că mă duc pentru ultima oară în vizită la penitenciar. (...) Dragnea nu este nici criminal, nici pedofil, nici violator, nici pericol public pentru societate. (...) Acum lucrează la lenjerii. L-au scos ca inginer de la parcul auto al penitenciarului și l-au trimis la lenjerii”, declara Codrin Ștefănescu acum 3 săptămâni (vezi AICI).

VEZI ȘI - EXCLUSIV Petre Daea: Dom`ne, JENANT! Când te-a pus șef, l-ai lăudat. Sunt curios cum se uită în ochii lui Liviu Dragnea - VIDEO